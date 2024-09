Chciał mieć swój kąt w Albanii. Przelał ponad 200 tysięcy, mieszkania nie ma

54-latek z Siedlec chciał kupić mieszkanie w Albanii. Poznał mężczyznę, który miał mu w tym pomóc, dał mu pełnomocnictwo i zapłacił zaliczkę. Gdy trafiła się okazja pełnomocnik przekonał go do zdalnego zakupu nieruchomości. W ten sposób siedlczanin stracił prawie 210 000 złotych.

54-latek z Siedlec postanowił kupić mieszkanie poza granicami Polski. Wybrał Albanię. Przeglądał tamtejsze portale ogłoszeniowe i kontaktował się z agencjami nieruchomości. Gdy trafił do jednej z nich dostał kontakt do mężczyzny, który miał mu pomóc w wyborze oferty. Mężczyzna ten prowadził kanał o życiu w Albanii, dlatego siedlczanin mu zaufał.

"Poleciał z bratankiem do Albanii, gdzie spotkał się z nim i obejrzeli wspólnie kilka mieszkań, ale na tamten moment żadne nie przypadło mu do gustu" - opisuje w komunikacie prasowym Ewelina Radomyska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Zablokował przelew, ale pośrednik go przekonał

Siedlczanin zdecydował się na zakup tej nieruchomości i przelał całą kwotę na wskazane konto. Już po wykonaniu przelewu nabrał wątpliwości, co do realizacji transakcji. Pośrednik pisał mu, że jeszcze nie otrzymał pieniędzy, dlatego siedlczanin postanowił skontaktować się z bankiem i zablokować wykonany przelew, co się udało.

"Jednak pośrednik przekonywał go, że wszystko jest w porządku i przez zablokowane środki nie może dokończyć płatności zakupu wybranego mieszkania, więc 54-latek zdecydował się zdjąć blokadę z przelanych pieniędzy i umówił się z pośrednikiem, że ten sam zwróci mu te pieniądze, po czym on przyleci z gotówką i sam dokończy transakcję kupna mieszkania" - informuje policjantka.

Telefon milczy, pieniądze stracone

Umówili się w oddziale banku w Warszawie. Tam miało dojść do przelewu zwrotnego całej kwoty na konto 54-latka. "Inwestor pojechał na umówione spotkanie ale pośrednik się na nim nie stawił, a kontakt się zerwał. Telefon milczy. W ten sposób dotarło do mężczyzny, że padł ofiarą wyrachowanego oszusta, który pracował dwa miesiące nad tym, by go skutecznie zmanipulować i oszukać. Łącznie stracił blisko 210 000 złotych" - podsumowuje Ewelina Radomyska.