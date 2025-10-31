Przewrócona ciężarówka na S7. Utrudnienia

Na S7 przewrócił się pojazd ciężarowy. Zdarzenia miało miejsce na odcinku pomiędzy Warszawą a Grójcem, w miejscowości Wola Worowska. Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma osób rannych.
Przekazała także informację o utrudnieniach. "Zablokowana została jezdnia w kierunku Radomia. Na węźle Głuchów wytyczono objazd w kierunku Grójca do DK50. Utrudnienie powstało około godz. 6. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 3 godziny" - poinformowała GDDKiA.
