Okolice Ciężarówka przechyliła się i oparła o ekrany. Zjazd zablokowany

Ciężarówka na boku na zjeździe z S17 Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło na zjeździe z trasy S17, w kierunku Warszawy, na granicy miejscowości Zakręt i Stara Miłosna.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy około 16.40. Przejazd jest zablokowany ciężarówką, która przechyliła się na bok. Prowadził ją 64-letni obywatel Turcji. Na miejsce zadysponowano dźwig, który postawi pojazd na koła - przekazał nam po godzinie 17 Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, kierowca prawdopodobnie "nie zachował należytej ostrożności". - Mężczyzna był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania - wskazał policjant.

Ciężarówka przechyliła się na bok Ciężarówka przechyliła się na bok Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Ciężarówka przechyliła się na bok Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Ciężarówka przechyliła się na bok Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Ciężarówka przechyliła się na bok Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Ciężarówka przechyliła się na bok Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Ciężarówka przechyliła się na bok Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Ciężarówka przechyliła się na bok Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Ciężarówka oparła się o ekrany

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl doprecyzował, że mowa o ciągniku siodłowym z naczepą. - Gdy ciężarówka mijała zakręt, przewróciła się na bok. Całość leży oparta o barierki i ekrany akustyczne. Na miejscu są wszystkie służby, w tym zespół ratownictwa medycznego, ale nikt nie wymagał pomocy - zaznaczył nasz reporter.

Węgrzynowicz zastrzegł, że zjazd jest zablokowany. - Da się go ominąć, bo wcześniej jest rondo, którym - nie wjeżdżając na wiadukt - można jechać w kierunku Warszawy - powiedział.

Według naszego reportera, kierowca prawdopodobnie zbyt mocno ściął zakręt, tak naczepa przechyliła się i oparła w nietypowej pozycji. Jak ocenił Węgrzynowicz, utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.