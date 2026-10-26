Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ciężarówka przechyliła się i oparła o ekrany. Zjazd zablokowany

Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka na boku na zjeździe z S17
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Na trasie S17 w miejscowości Zakręt kierowca stracił panowanie nad ciężarówką. Auto z dużą naczepą przechyliło się na bok i utknęło na betonowych ekranach w nietypowej pozycji. Zjazd w stronę Warszawy jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

Do zdarzenia doszło na zjeździe z trasy S17, w kierunku Warszawy, na granicy miejscowości Zakręt i Stara Miłosna.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy około 16.40. Przejazd jest zablokowany ciężarówką, która przechyliła się na bok. Prowadził ją 64-letni obywatel Turcji. Na miejsce zadysponowano dźwig, który postawi pojazd na koła - przekazał nam po godzinie 17 Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, kierowca prawdopodobnie "nie zachował należytej ostrożności". - Mężczyzna był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania - wskazał policjant.

Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka przechyliła się na bok
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka przechyliła się na bok
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka przechyliła się na bok
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka przechyliła się na bok
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka przechyliła się na bok
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka przechyliła się na bok
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka przechyliła się na bok
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Ciężarówka oparła się o ekrany

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl doprecyzował, że mowa o ciągniku siodłowym z naczepą. - Gdy ciężarówka mijała zakręt, przewróciła się na bok. Całość leży oparta o barierki i ekrany akustyczne. Na miejscu są wszystkie służby, w tym zespół ratownictwa medycznego, ale nikt nie wymagał pomocy - zaznaczył nasz reporter.

Węgrzynowicz zastrzegł, że zjazd jest zablokowany. - Da się go ominąć, bo wcześniej jest rondo, którym - nie wjeżdżając na wiadukt - można jechać w kierunku Warszawy - powiedział.

Według naszego reportera, kierowca prawdopodobnie zbyt mocno ściął zakręt, tak naczepa przechyliła się i oparła w nietypowej pozycji. Jak ocenił Węgrzynowicz, utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Mężczyzna wróci do swojego kraju
Przez pomyłkę dostał przelew. Tak zaczęły się jego problemy
Wilanów
Kontener na odpady przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
Godła wśród odpadów przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
Klaudia Kamieniarz
Kierująca wjechała w przystanek
Pomyliła gaz z hamulcem, wjechała w przystanek
Ursynów
Podejrzany w piątek trafił do polskiego aresztu
Koniec ucieczki Różowej Pantery. Podejrzany o głośny napad usłyszał zarzuty
Klaudia Ziółkowska
Znęcał się nad rodzicami, kradł i niszczył mienie (zdjęcie ilustracyjne)
Znęcał się nad rodzicami, kradł i niszczył
Okolice
Uszkodzona sieć trakcyjna
Kierowca ciężarówki zerwał sieć trakcyjną. Tramwaje nie jeżdżą. Naprawa potrwa do wtorku
Żoliborz
W aucie przewoził zwłoki kolegi
Pijany w aucie przewoził zwłoki mężczyzny. "Wydawało mu się, że kolega zasnął"
RADOM
Zderzenie z udziałem radiozowu
Zderzenie z udziałem radiowozu na zjeździe z autostrady
Okolice
Akcja strażników granicznych na Lotnisku Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina, mandat dla właściciela srebrnej walizki
Włochy
31-latek został zatrzymany
Wymachiwał siekierą na ulicy. Policjant rozpoznał go w autobusie
Śródmieście
Bartosz Malewski
"Usłyszałem głośne, mocne walenie w drzwi"
Wola
Kierujący wjechał do rowu
Wjechał do przydrożnego rowu, zostawił pasażerkę
Okolice
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Wpadli na gorącym uczynku. Przejęto klofedron wart 82 miliony złotych
Okolice
Warszawa Wschodnia
Remont stacji Warszawa Wschodnia. Przebudowa się opóźni
Praga Północ
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Powstał skwer, zabytkowy mur wymaga remontu. Koszt to 1,5 miliona złotych
Praga Północ
Samochód straży granicznej na płycie lotniska
Przyleciał z Mediolanu, szukali go Niemcy
Włochy
Wypadek na Alei Niepodległości
Zderzenie w Alei Niepodległości, jedno auto dachowało
Mokotów
Pies w typie amstaffa pogryzł kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
"Chciała obronić swojego pupila, sama została pogryziona"
Okolice
Śmiertelny wypadek na torach pod Mińskiem Mazowieckim
Tragiczny wypadek na torach, zginął mężczyzna
Okolice
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Zjechał z dogi i uderzył w ogrodzenie sadu
Okolice
Ultralekki samolot uległ zniszczeniu podczas awaryjnego lądowania
Awaryjne lądowanie, pilot sam opuścił uszkodzony samolot
Okolice
W kanale rzecznym znaleziono zwłoki mężczyzny
Ciało mężczyzny w rzece
Okolice
Krajowy trening bezpieczeństwa Wilanów
Dzieci nie chcą. W weekend do szkoły?! Negocjujemy
Agata Listoś-Kostrzewa
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Zapłacili za budowę domów, stracili pieniądze. Jest wyrok
Okolice
Kierowca był nietrzeźwy (zdjęcie ilustracyjne)
Zauważyła, że wjechał do rowu. Zabrała mu kluczyki i wezwała policję
Okolice
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Pieszy potrącony na drodze, trafił do szpitala
Okolice
Kamionkowskie Błonia Elekcyjne na Pradze Południe
"Ważny sygnał dla opinii publicznej". Sąd oddalił pozew dewelopera
Alicja Glinianowicz
Mężczyzna padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Znajoma z sieci, spotkanie w Pradze, inwestycje i ogromna strata
Okolice
Wyprowadzenie podejrzewanego o atak tasakiem
Atak tasakiem w centrum. Zarzut usiłowania zabójstwa i areszt dla 37-latka
Śródmieście
Aktualne ceny akademików w Warszawie
Akademik albo 1700 złotych za 10 metrów. Studenckie realia Warszawy
Alicja Glinianowicz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki