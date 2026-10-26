Ciężarówka przechyliła się i oparła o ekrany. Zjazd zablokowany
Do zdarzenia doszło na zjeździe z trasy S17, w kierunku Warszawy, na granicy miejscowości Zakręt i Stara Miłosna.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy około 16.40. Przejazd jest zablokowany ciężarówką, która przechyliła się na bok. Prowadził ją 64-letni obywatel Turcji. Na miejsce zadysponowano dźwig, który postawi pojazd na koła - przekazał nam po godzinie 17 Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Jak dodał, kierowca prawdopodobnie "nie zachował należytej ostrożności". - Mężczyzna był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania - wskazał policjant.
Ciężarówka oparła się o ekrany
Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl doprecyzował, że mowa o ciągniku siodłowym z naczepą. - Gdy ciężarówka mijała zakręt, przewróciła się na bok. Całość leży oparta o barierki i ekrany akustyczne. Na miejscu są wszystkie służby, w tym zespół ratownictwa medycznego, ale nikt nie wymagał pomocy - zaznaczył nasz reporter.
Węgrzynowicz zastrzegł, że zjazd jest zablokowany. - Da się go ominąć, bo wcześniej jest rondo, którym - nie wjeżdżając na wiadukt - można jechać w kierunku Warszawy - powiedział.
Według naszego reportera, kierowca prawdopodobnie zbyt mocno ściął zakręt, tak naczepa przechyliła się i oparła w nietypowej pozycji. Jak ocenił Węgrzynowicz, utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.