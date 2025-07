11-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala

Wypadek w Józefowie Źródło: Policja Mazowiecka

Do czterech wypadków doszło w Radomiu. Do pierwszego z nich w środę, 23 lipca, na ulicy Żeromskiego. Jak podała policja, 14-latek nie zachował ostrożności i uderzył w latarnię.

Kolejny wypadek wydarzył się na ulicy Łąkowej, gdzie 14-latek przewrócił się, jadąc po żwirze.

"Natomiast na ulicy Okulickiego, 47-latek kierujący pojazdem marki Mazda, skręcając w prawo na teren posesji najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z 37-latką, która jechała hulajnogą i poruszała się ścieżką rowerową. W czwartek, 24 lipca, na ulicy Dzielnej 56-latek jadący hulajnogą stracił panowanie nad pojazdem i upadł" - wymienił zespół prasowy radomskiej policji.

Ostatnie z tych zdarzeń miało miejsce w piątek, 25 lipca, w Józefowie w powiecie zwoleńskim.

"Doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem 11-latka kierującego hulajnogą elektryczną i 19-latka kierującego renaultem. Kierujący hulajnogą elektryczną w stanie ciężkim został zabrany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala" - podała radomska policja.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wszystkich zdarzeń.

Wypadek w Józefowie Źródło: Policja Mazowiecka

Zasady jazdy hulajnogą elektryczną

Policjanci zaapelowali o ostrożność i przypomnieli najważniejsze przepisy, dotyczące korzystania z hulajnogi elektrycznej.

Hulajnogę elektryczną może jechać wyłącznie jedna osoba. Do kierowania nią przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów powinien korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, wtedy hulajnogą również powinien poruszać się z prędkością nie większą niż 20 km/h.

"Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów" - zaznaczyli policjanci. Wtedy jednak powinien jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, a także ustępować pieszemu pierwszeństwa i nie utrudniać mu ruchu.

Czego robić nie można?

Przepisy zabraniają: - kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu; - przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów; - ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat w wysokości 500 zł.

Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku na hulajnodze elektrycznej jest karane mandatem w wysokości 50 złotych. Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 50-100 złotych.