Radni pokłócili się o potańcówkę w klimacie PRL. Jeden z nich zasłabł

Sesja została zwołana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jak opisuje radomskie PiS, wzięli w niej udział bohaterowie protestów z czerwca 1976 roku, członków Solidarności i innych organizacji "wspierających pamięć o tamtych dniach".

Impreza oburzyła samorządowców z PiS

Radni zabrali głos, domagając się przeprosin za wydarzenie, które inaugurowało obchody 50. rocznicy Radomskiego Czerwca. Wśród polityków PiS pojawił się między innymi poseł Marek Suski.

Radnym i działaczom tej formacji nie spodobała się forma obchodów, podczas której zorganizowano potańcówkę w klimacie PRL. Impreza ta odbyła się pod koniec stycznia. Zdjęcia z potańcówki udostępniła wiceprezydentka Radomia Marta Michalska-Wilk. Oprócz tańców, można było zobaczyć osoby przebrane za zomowców, z którymi do zdjęć pozowali uczestnicy wydarzenia. Ta kwestia oburzyła polityków PiS, którzy domagali się po tym dymisji wiceprezydentki.

Jak informuje PiS, rada miejska odrzuciła "stanowisko ws. profanacji pamięci o Bohaterach Radomskiego", zgłoszone przez ich radnych.

"Głosowanie poprzedziła bardzo emocjonalna dyskusja nt. tego, co - m.in. za sprawą władz Radomia - stało się na 'Potańcówce w klimacie PRL', czyli imprezie inaugurującej obchody 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976. Przypomnijmy, że przedstawiciele najwyższych władz Radomia fotografowali się z osobami przebranymi za ZOMO, a niektórzy uczestnicy przyjmowali na zdjęciach pozy symulujące ich pałowanie przez tych osobników w milicyjnych mundurach. To wzbudziło lokalne i ogólnopolskie oburzenie i liczne protesty wobec takiego podejścia do propagowania idei i historii robotniczego buntu na ulicach Radomia" - czytamy między innymi we wpisie PiS zamieszczonym na Facebooku.

Radny w szpitalu

Dyskusja wywołała tak skrajne emocje, że jak podają lokalne portale oraz między innymi eska.pl, chwilę po zabraniu głosu zasłabł radny Jan Pszczoła (SLD). Potwierdził to radny powiatu radomskiego z Klubu Radnych Trzecia Droga - PSL Filip Chrznowski.

"Patrząc na to, co się działo dziś na sesji Rady Miejskiej w Radomiu, to odechciewa się być samorządowcem. Ludzie PiS robią bydło pod każdą szerokością geograficzną i w każdym gremium, w którym zasiadają. Dziś tak zwyzywali jednego z Radnych Rady Miejskiej, że człowiek (...) został w stanie poważnym odwieziony do szpitala. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie" - napisał między innymi w poście na Facebooku.

Prezydent Radomia: pamięć ma łączyć, a nie dzielić

3 lutego, tuż po imprezie, głos w tej sprawie zabrał także prezydent Radomia Radosław Witkowski. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdził, że "pamięć o Czerwcu '76 ma łączyć, a nie dzielić".

"Nie ma mojej zgody na robienie polityki na ofiarach Protestu Robotniczego sprzed 50 lat. Nie ma mojej zgody na to, by ludzie złej woli odebrali nam dumę z historii naszego miasta" - napisał prezydent.

Jak przyznał, owszem, na "Potańcówce w klimacie" PRL historyczna inscenizacja z udziałem osób przebranych za funkcjonariuszy MO, "była niefortunna i przekroczyła również granice jego osobistej wrażliwości". "Nic nie zmieni jednak faktu, że uczestników Radomskiego Czerwca '76 darzymy najwyższym szacunkiem, czego dowodem są organizowane od 2016 roku, zakrojone na szeroką skalę, obchody kolejnych rocznic" - zapewnił włodarz miasta.

"Tym razem rozpoczęliśmy od zabawy przy muzyce z lat '70, ale program obchodów obejmuje szereg przeróżnych wydarzeń, które mają przypominać historię, a jednocześnie być hołdem oddanym Bohaterom Radomskiego Protestu Robotniczego. Główne rocznicowe uroczystości, jak co roku, odbędą się 25 czerwca" - podsumował Witkowski.

