Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
RADOM

Radni pokłócili się o potańcówkę w klimacie PRL. Jeden z nich zasłabł

Potańcówka w klimacie PRL w Radomiu
Do zdarzenia doszło w Radomiu
Źródło: Google Earth
Na 39. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu nie zabrakło skrajnych emocji. Rozgorzała dyskusja o "Potańcówce w klimacie PRL", która oburzyła samorządowców z PiS. W czasie burzliwych obrad zasłabł jeden z radnych.

Sesja została zwołana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jak opisuje radomskie PiS, wzięli w niej udział bohaterowie protestów z czerwca 1976 roku, członków Solidarności i innych organizacji "wspierających pamięć o tamtych dniach".

Impreza oburzyła samorządowców z PiS

Radni zabrali głos, domagając się przeprosin za wydarzenie, które inaugurowało obchody 50. rocznicy Radomskiego Czerwca. Wśród polityków PiS pojawił się między innymi poseł Marek Suski.

Radnym i działaczom tej formacji nie spodobała się forma obchodów, podczas której zorganizowano potańcówkę w klimacie PRL. Impreza ta odbyła się pod koniec stycznia. Zdjęcia z potańcówki udostępniła wiceprezydentka Radomia Marta Michalska-Wilk. Oprócz tańców, można było zobaczyć osoby przebrane za zomowców, z którymi do zdjęć pozowali uczestnicy wydarzenia. Ta kwestia oburzyła polityków PiS, którzy domagali się po tym dymisji wiceprezydentki.

Jak informuje PiS, rada miejska odrzuciła "stanowisko ws. profanacji pamięci o Bohaterach Radomskiego", zgłoszone przez ich radnych.

"Głosowanie poprzedziła bardzo emocjonalna dyskusja nt. tego, co - m.in. za sprawą władz Radomia - stało się na 'Potańcówce w klimacie PRL', czyli imprezie inaugurującej obchody 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976. Przypomnijmy, że przedstawiciele najwyższych władz Radomia fotografowali się z osobami przebranymi za ZOMO, a niektórzy uczestnicy przyjmowali na zdjęciach pozy symulujące ich pałowanie przez tych osobników w milicyjnych mundurach. To wzbudziło lokalne i ogólnopolskie oburzenie i liczne protesty wobec takiego podejścia do propagowania idei i historii robotniczego buntu na ulicach Radomia" - czytamy między innymi we wpisie PiS zamieszczonym na Facebooku.

Radny w szpitalu

Dyskusja wywołała tak skrajne emocje, że jak podają lokalne portale oraz między innymi eska.pl, chwilę po zabraniu głosu zasłabł radny Jan Pszczoła (SLD). Potwierdził to radny powiatu radomskiego z Klubu Radnych Trzecia Droga - PSL Filip Chrznowski.

"Patrząc na to, co się działo dziś na sesji Rady Miejskiej w Radomiu, to odechciewa się być samorządowcem. Ludzie PiS robią bydło pod każdą szerokością geograficzną i w każdym gremium, w którym zasiadają. Dziś tak zwyzywali jednego z Radnych Rady Miejskiej, że człowiek (...) został w stanie poważnym odwieziony do szpitala. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie" - napisał między innymi w poście na Facebooku.

Prezydent Radomia: pamięć ma łączyć, a nie dzielić

3 lutego, tuż po imprezie, głos w tej sprawie zabrał także prezydent Radomia Radosław Witkowski. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdził, że "pamięć o Czerwcu '76 ma łączyć, a nie dzielić".

"Nie ma mojej zgody na robienie polityki na ofiarach Protestu Robotniczego sprzed 50 lat. Nie ma mojej zgody na to, by ludzie złej woli odebrali nam dumę z historii naszego miasta" - napisał prezydent.

Jak przyznał, owszem, na "Potańcówce w klimacie" PRL historyczna inscenizacja z udziałem osób przebranych za funkcjonariuszy MO, "była niefortunna i przekroczyła również granice jego osobistej wrażliwości". "Nic nie zmieni jednak faktu, że uczestników Radomskiego Czerwca '76 darzymy najwyższym szacunkiem, czego dowodem są organizowane od 2016 roku, zakrojone na szeroką skalę, obchody kolejnych rocznic" - zapewnił włodarz miasta.

"Tym razem rozpoczęliśmy od zabawy przy muzyce z lat '70, ale program obchodów obejmuje szereg przeróżnych wydarzeń, które mają przypominać historię, a jednocześnie być hołdem oddanym Bohaterom Radomskiego Protestu Robotniczego. Główne rocznicowe uroczystości, jak co roku, odbędą się 25 czerwca" - podsumował Witkowski.

Opracowała Katarzyna Kędra /tok

Źródło: tvnwarszawa.pl, eska.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miejski w Radomiu, Anna Wróblewska

Udostępnij:
Tagi:
Radom
Czytaj także:
Kolizja na S7
Zderzenie na S7. Jeden z kierowców miał jechać pod prąd
Okolice
Problem z ładowaniem autobusów elektrycznych
Mroźna zima wpłynęła na stołeczne autobusy elektryczne
Żoliborz
Handel w Wólce Kosowskiej i akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne)
Pranie brudnych pieniędzy, międzynarodowe transfery, milionowe zyski
Okolice
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spór o teren osiedla. Trzaskowski: robimy wszystko, aby unieważnić "reaktywację"
Wola
Pożar na składowisku odpadów w Nowym Miszewie
Zlikwidują nielegalne składowisko. Operacja pochłonie miliony złotych
Okolice
Kierowca spryskał gazem ciężarną Ukrainkę
"Wyp****laj na Ukrainę!". Spryskał gazem kobietę w ciąży
Śródmieście
Policja zatrzymała cztery osoby
Niszczyli paczkomat, rozbijali butelki, zaatakowali policjantów
Okolice
Zderzenie dwóch aut na A2
Dwa auta dostawcze zderzyły się na A2. Korek miał 10 kilometrów
Okolice
29-latek został doprowadzony do prokuratury
Podwójne zabójstwo. 29-latek usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie
Okolice
Marta Cienkowska
Ministerstwo wycofuje się z muzeum. Cienkowska o "szkodliwej i niszczącej" postawie
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 25-latka
Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku. "Podawał się za pasażera"
Okolice
Patryk Jaki
Patryk Jaki zaparkował na zakazie, chwilę później udzielał wywiadu. Sprawę wyjaśnia policja
Śródmieście
Magda
Ścieżka okazała się "śmiertelną pułapką". Wyrok po dziewięciu latach od tragedii
Klaudia Kamieniarz
Śmiertelny wypadek pod Siedlcami
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Zderzenie na Wisłostradzie
Rozbite auto i korek na Wisłostradzie
Bielany
Jarosław Iwańczuk jest poszukiwany przez policję
Ukrywa się przed policją od 23 lat. Jest poszukiwany trzema listami gończymi
Bielany
Włamał się do kwiatomatu
Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu
Okolice
W przeszłości zgłaszała fikcyjne zagrożenia i obserwowała działania służb, a teraz zaatakowała policjanta
"Kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach zagrażających życiu"
Śródmieście
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
Okolice
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Uszkodził pomost, jeżdżąc po zamarzniętym zalewie. Usłyszał zarzut
Okolice
Agresywny pies zagryzł innego czworonoga (zdjęcie ilustracyjne)
"Biegał bez smyczy i bez nadzoru". Agresywny pies zagryzł chihuahuę
Wola
Dariusz Stola dyrektorem Muzeum POLIN
Nie chciał go minister Gliński. Wraca na dyrektorskie stanowisko
Śródmieście
Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku
Spalarnia otwarta. Z odpadów będzie wytwarzać energię
Targówek
Martwy pyton znaleziony w Otwocku
Znaleźli martwego pytona
Okolice
Rozpoczęły się odwierty pod budowę IV linii metra
Pierwszy krok do budowy czwartej linii metra
Białołęka
Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Urządzą zielony skwer w miejscu hotelowego parkingu
Śródmieście
Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin
29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić matkę
Okolice
Karambol na moście Grota-Roweckiego
Kilka aut zderzyło się na moście
Żoliborz
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spółka domaga się milionów za grunt, na którym od pół wieku stoją bloki
Wola
Pożar zakładu stolarskiego
Pożar w zakładzie stolarskim
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki