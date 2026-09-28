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Okolice

Bez badania wpisywali pozytywny wynik. Usłyszeli 680 zarzutów

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680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
Wzrosły opłaty za badanie techniczne auta (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka
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Policjanci zatrzymali dwóch pracowników stacji kontroli pojazdów. Mężczyźni mieli wpisywać do systemu pozytywne wyniki badań technicznych bez przeprowadzenia wymaganej procedury. Usłyszeli łącznie 680 zarzutów poświadczenia nieprawdy.

Sprawą nieprawidłowości na jednej ze stacji kontroli pojazdów w powiecie przysuskim zajmowali się policjanci z Radomia. Mundurowi ustalili, że w grudniu 2024 roku dwaj pracownicy stacji - 36-latek i 67-latek - poświadczali nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Fałszowali wyniki badań technicznych

"Wprowadzali do systemu informatycznego wpisy o pozytywnym wyniku badań technicznych, mimo że nie przeprowadzili wymaganej procedury" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Podejrzani mężczyźni zostali zatrzymani w ubiegłą środę. To mieszkańcy powiatu przysuskiego. 36- i 67-latek usłyszeli łącznie 680 zarzutów z artykułu 271 paragraf 3 Kodeksu karnego, który dotyczy poświadczenia nieprawdy w dokumencie.

680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
Źródło zdjęcia: KWP w Radomiu
680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
Źródło zdjęcia: KWP w Radomiu
680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
Źródło zdjęcia: KWP w Radomiu

Wobec podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 20 tysięcy złotych oraz 35 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonały przegląd. Zabezpieczono także ich majątek na poczet przyszłych kar.

Mężczyznom grozi teraz kara do ośmiu lat więzienia. Służby zaznaczyły, że sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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