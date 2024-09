Włamał się do synagogi i ukradł komplet sztućców o wartości tysiąca złotych. Już po chwili był w rękach policjantów. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Oficer dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do synagogi. Policjanci patrolu interwencyjnego po rozmowie ze zgłaszającym ustalili rysopis mężczyzny, który włamał się do budynku.

Na widok radiowozu zaczął uciekać

- Poszukiwania nie trwały długo. Na jednej z ulic zauważyli mężczyznę, który wyglądem odpowiadał podanemu rysopisowi, a do tego na widok radiowozu zaczął uciekać. Po chwili został zatrzymany. Trafił do policyjnej celi, a skradzione przedmioty wróciły do synagogi – przekazuje st. post. Ewelina Siwonia z policji w Przysusze.