Spłonęło mieszkanie i klatka schodowa. Jedna osoba poparzona

Zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym przy ulicy Bolesława Prusa strażacy z Pruszkowa otrzymali kilka minut przed godziną 5.

- W budynku znajdowało się pięć osób. Wszystkie opuściły go przed naszym przybyciem. Jedna z tych z osób odniosła poparzenia rąk, pleców i twarzy. Została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowana do szpitala - powiedział nam młodszy kapitan Michał Składanowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

W akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów straży pożarnej. - Spaleniu uległa klatka schodowa oraz jedno z mieszkań. Nasze działania zakończyły się przed godziną siódmą - dodał strażak.

Przyczyny pożaru wyjaśni policja.