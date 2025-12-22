Spłonęło mieszkanie i klatka schodowa. Jedna osoba poparzona

Zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym przy ulicy Bolesława Prusa strażacy z Pruszkowa otrzymali kilka minut przed godziną 5.
- W budynku znajdowało się pięć osób. Wszystkie opuściły go przed naszym przybyciem. Jedna z tych z osób odniosła poparzenia rąk, pleców i twarzy. Została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowana do szpitala - powiedział nam młodszy kapitan Michał Składanowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.
W akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów straży pożarnej. - Spaleniu uległa klatka schodowa oraz jedno z mieszkań. Nasze działania zakończyły się przed godziną siódmą - dodał strażak.
Przyczyny pożaru wyjaśni policja.
Autorka/Autor: dg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock