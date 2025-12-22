Logo TVN Warszawa
Spłonęło mieszkanie i klatka schodowa. Jedna osoba poparzona

Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pruszków (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
W domu wielorodzinnym w Pruszkowie (województwo mazowieckie) wybuchł pożar. Spaliła się klatka schodowa oraz jedno z mieszkań. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym przy ulicy Bolesława Prusa strażacy z Pruszkowa otrzymali kilka minut przed godziną 5.

- W budynku znajdowało się pięć osób. Wszystkie opuściły go przed naszym przybyciem. Jedna z tych z osób odniosła poparzenia rąk, pleców i twarzy. Została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowana do szpitala - powiedział nam młodszy kapitan Michał Składanowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

W akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów straży pożarnej. - Spaleniu uległa klatka schodowa oraz jedno z mieszkań. Nasze działania zakończyły się przed godziną siódmą - dodał strażak.

Przyczyny pożaru wyjaśni policja.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PożaryPruszków
