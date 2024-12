15 lat i grube miliony. Nowa umowa między miastem a Szybką Koleją Miejską

Umowa na finansowanie pociągów SKM do Pruszkowa Źródło: TVN24

- Podpisujemy umowę na kolejne 15 lat z Szybką Koleją Miejską. Dzięki niej mieszkańcy Pruszkowa, Piastowa oraz innych okolicznych miejscowości mogą razem z warszawiakami korzystać z całego systemu SKM-ki - zapowiedział w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas konferencji na dworcu w Pruszkowie.

15 milionów pasażerów od stycznia do października

Jak zaznaczyła dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska, umowa jest kontynuacją współpracy, którą stolica buduje w ramach metropolii.

- Umowa będzie obowiązywała do 2039 roku. Planowana roczna praca przewozowa to powyżej 25 milionów wozokilometrów. W 2025 roku warszawska SKM-ka ma otrzymać wynagrodzenie w kwocie 330 milionów złotych brutto, a w ostatnim roku, 2039 to wynagrodzenie sięgnie kwoty 470 milionów złotych - przekazała Strzegowska.

Dyrektorka ZTM wskazała, że w ubiegłym roku z pociągów SKM skorzystało ponad 15 milionów pasażerów. W tym roku ta liczba została osiągnięta już w październiku.

Samorządy pokrywają ok. 40 procent kosztów SKM na swoim terenie. Przewoźnik ma dziś 47 pociągów, z czego 21 składów to najnowsze Impulsy z 2022 roku.

Dziennikarze dopytywali Rafał Trzaskowskiego o planowany rozwój połączeń SKM. Nie padły w tym zakresie żadne konkretne deklaracje. - Najpierw koleje państwowe muszą przeprowadzić remont linii średnicowej. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie mieć większej liczby pociągów na tej trasie. Po tym remoncie, który - jak słyszymy - dokona się w ciągu dziesięciu lat, będziemy mogli jeszcze bardziej rozwijać sieć - powiedział prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski o rozbudowie sieci transportu szynowego w Warszawie Źródło: TVN24

SKM wraca do Sulejówka, S3 tylko do Legionowa

W najbliższą niedzielę, 15 grudnia zmieni się rozkład jazdy wszystkich przewoźników kolejowych, w tym również warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej.

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że w związku z zakończeniem prac modernizacyjnych na stacji Warszawa Zachodnia nastąpią zmiany w połączeniach. Urzędnicy zaznaczają, że będzie więcej kursów na linii obwodowej przez Warszawę Gdańską oraz "lepsza obsługa Lotniska Chopina".

Na linii S1 pociągi będą kursowały w równym takcie, z częstotliwością co około 30 minut przez cały dzień. W pełnej relacji z Pruszkowa do Otwocka pojedzie 37 składów, a w odwrotnej relacji – 38. Pierwsze poranne połączenia rozpoczną bieg na stacji Warszawa Zachodnia – w kierunku Otwocka lub Warszawa Wschodnia – w kierunku Pruszkowa. Natomiast ostatnie, wieczorne kursy z Otwocka zakończą się na stacji Warszawa Zachodnia, a te z Pruszkowa na stacji Warszawa Wschodnia.

Od niedzieli linia S2 wróci na swoją stałą trasę do Sulejówka Miłosny. Połączenia będą realizowane przez cały dzień z częstotliwością co około 30 minut. Pociągi będą odjeżdżały ze stacji przy porcie lotniczym 25 i 55 minut po każdej pełnej godzinie. Godziny kursowania pociągów tej linii zostaną wydłużone. Pierwszy poranny pociąg do Lotniska Chopina dotrze o godz. 4.33, a ostatni wieczorny w stronę Sulejówka odjedzie o godz. 23.55. "Do obsługi kursów w najpopularniejszych godzinach rano i po południu skierujemy dłuższe składy" - zapewnia ZTM.

W dni powszednie w pełnej relacji pomiędzy Lotniskiem Chopina a Sulejówkiem Miłosną pojedzie 38 par pociągów, a w dni wolne od pracy – 37. Pozostałe, wczesno poranne lub późno wieczorne połączenia będą realizowane w skróconej relacji i rozpoczną lub zakończą bieg na stacjach Warszawa Zachodnia lub Warszawa Wschodnia. Połączenie centrum stolicy z lotniskiem będzie uzupełniane przez pociągi linii S3 oraz RL Kolei Mazowieckich (Lotnisko Chopina – Modlin przez Warszawę Centralną).

Pociągi na linii S3 od nowego rozkładu jazdy będą kursowały na krótszej trasie między Lotniskiem Chopina a Legionowem (obecnie jeżdżą do Radzymina) przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna. W pełnej relacji, we wszystkie dni tygodnia co około 60 minut, do Legionowa pojedzie 17 pociągów, a do Lotniska Chopina – 18. Dwa pierwsze poranne połączenia będą realizowane na skróconej trasie, ze stacji Warszawa Zachodnia. Natomiast ostatni pociąg z Lotniska Chopina skończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia, a ostatni z Legionowa – na stacji Warszawa Zachodnia.

S40 na dłuższej trasie z Piaseczna do Radzymina

"Podróżni zmierzający do centrum Warszawy mogą, dzięki łatwym przesiadkom na pociągi linii S4 i S40 oraz pociągi KM, sprawnie dostać się na stację Warszawa Gdańska i skorzystać z metra M1 lub na Rondzie Starzyńskiego (przystanek Warszawa ZOO) wybrać tramwaj i skierować się w rejon Dworca Wileńskiego" - informuje ZTM.

Linia S4 tak jak dotychczas, połączy Piaseczno z Legionowem i Zegrzem Południowym przez linię obwodową i stację Warszawa Gdańska. W dni powszednie w pełnej relacji, z częstotliwością co 60 minut, do Zegrza Południowego pojedzie 19, a do Piaseczna – 18 pociągów. W dni wolne od pracy na trasie Piaseczno – Zegrze Południowe pojadą cztery pary pociągów. Pozostałe, poza pierwszymi porannymi oraz ostatnimi wieczornymi, będą kursowały pomiędzy Piasecznem a Wieliszewem.

Z kolei pociągi na linii S40 w dni powszednie będą kursowały na nowej, wydłużonej trasie z Piaseczna do Wieliszewa lub Radzymina (przez Warszawę Gdańską) a nie jak do tej pory, do Warszawy Głównej. W pełnej relacji, z Piaseczna do Radzymina będzie 10 połączeń, a w odwrotnej – z Radzymina do Piaseczna – 12. Ponadto, osiem pociągów skończy, a siedem rozpocznie bieg w Wieliszewie. Natomiast ostatni, wieczorny pociąg z Piaseczna dotrze do stacji Legionowo Piaski.

Tym samym na odcinku Piaseczno–Wieliszew pociągi SKM będą kursowały z częstotliwością co około 30 minut. Natomiast z Legionowa do Warszawy w dni robocze będą trzy połączenia w godzinie.

"Dla mieszkańców południa aglomeracji oraz Ursynowa sprawny i łatwy dojazd do ścisłego centrum stolicy umożliwiają przesiadki z pociągów SKM i KM do innych pojazdów WTP przy przystankach Warszawa Służewiec, Warszawa Żwirki i Wigury, Warszawa Al. Jerozolimskie (w tym do pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej), Warszawa Zachodnia czy też ulicach M. Kasprzaka i Wolskiej oraz stacjach metra Młynów (M2) i Dworzec Gdański (M1)" - wyjaśniają urzędnicy.

Schemat linii SKM po 15 grudnia 2024 roku Źródło: UM Warszawa