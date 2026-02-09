"Obudziły mnie krzyki i dźwięk rozbijanych szyb". Grupa osób pobiła dwie Ukrainki

Pruszków (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24 od jednego z mieszkańców ulicy Ołówkowej w Pruszkowie.

Krzyki i dźwięk rozbijanych szyb

Jak powiedział w czasie rozmowy telefonicznej, w zdarzeniu miała uczestniczyć grupa kibiców Znicza Pruszków, którzy brali udział w meczu piłkarskim na terenie miasta, a po jego zakończeniu o godzinie 21.30 udali się na ulicę Ołówkową w kominiarkach, z kijami bejsbolowymi oraz gazem pieprzowym.

- Spałem, kiedy to wszystko się zaczęło, około godziny 23 obudziły mnie krzyki i dźwięk rozbijanych szyb. Wybiegłem z mieszkania i na dole spotkałem dwóch mężczyzn w kominiarkach. Jeden z nich zapytał, czy jestem Polakiem, drugi zażądał, abym okazał im dowód osobisty, a kiedy odmówiłem, pierwszy podszedł w moją stronę z wielką butlą gazu pieprzowego, który zaczął rozpylać, ale na szczęście byłem za daleko i zdążyłem uciec do mieszkania, skąd zadzwoniłem na numer alarmowy 112 - relacjonował.

Dwie Ukrainki zostały pobite

W zdarzeniu ucierpiały dwie Ukrainki. Miały zostać pobite przez wspomnianą agresywną grupę osób. Informację o pobiciu potwierdziła w rozmowie z redakcją Kontakt24 podkomisarz Monika Orlik, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - Na ten moment mogę potwierdzić, że otrzymaliśmy zgłoszenie o awanturze. Poszkodowane zostały dwie kobiety narodowości ukraińskiej, a jedna z nich złożyła zawiadomienie w tej sprawie - przekazała.

- Kobiety przebywały w szpitalu na badaniach, ale obecnie zostały już z niego wypisane, żadna z osób nie poniosła poważnych obrażeń zagrażających życiu. Doszło również do uszkodzenia mienia - zapewniła.

Podkomisarz przekazała w niedzielę, że w sprawie trwają czynności wyjaśniające. - W tej chwili nie mogę potwierdzić, ile osób brało udział w tym zdarzeniu lub przekazać jakichkolwiek więcej informacji, ze względu na prowadzone w sprawie działania, które będą ustalać szczegółowe okoliczności tego zdarzenia - powiedziała.

Cztery osoby zatrzymane

W poniedziałek w rozmowie z tvnwarszawa.pl Monika Orlik przekazała, że do tej pory do sprawy zostały zatrzymane cztery osoby. - W niedzielę zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 50 i 23 lat oraz 45-letnią kobietę i w poniedziałek rano zatrzymano 35-letniego mężczyznę. Zatrzymane osoby są narodowości polskiej. Są z nimi prowadzone czynności - wyjaśniła podkomisarz Orlik.

Policjantka podkreśliła, że zgromadzone w sprawie materiały są cały czas analizowane przez wydział dochodzeniowo-śledczy. - W toku wszystkich czynności ustalamy, ile faktycznie osób mogło brać udział w tym zdarzeniu - wskazała.

Czy ataku na Ukrainki dokonały osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców? Z uwagi na prowadzone postępowanie, policjantka nie udziela szczegółowych informacji, ale potwierdza, że "ten wątek jest również analizowany".