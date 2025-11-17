Logo TVN Warszawa
Pilne
"Uznawany był za jeden z najnowocześniejszych sklepów wielkopowierzchniowych", został zabytkiem

"Społem" w Pruszkowie w rejestrze zabytków
Pruszków (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Decyzją Marcina Dawidowicza, mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, Społeczny Dom Handlowy "Społem" wzniesiony w latach 1961-1965 w Pruszkowie został wpisany do rejestru zabytków. Budynek powstał według projektu Tadeusza Mycka.

Budynek należy do grupy spółdzielczych obiektów handlowych powstałych w ramach sieci sklepów detalicznych zrzeszonych w Powszechnej Spółdzielni Spożywców.

"Dom w Pruszkowie uznawany był za jeden z najnowocześniejszych sklepów wielkopowierzchniowych w regionie (…). Wartość artystyczna budynku wynika z jego formy architektonicznej i opracowania. Kompozycja architektoniczna domu handlowego została opracowana w oparciu o rozwiązania typowe dla modernizm" - wyjaśnił konserwator.

Dawidowicz podkreślił, że najważniejszym zabiegiem kompozycyjnym było nadwieszenie ostatniej kondygnacji o dwuspadowym dachu, na którym wyeksponowane zostały jedne z pierwszych reklam neonowych na terenie miasta.

Wnętrze nośnikiem wartości artystycznych

"Nośnikiem wartości artystycznych jest również wnętrze, które stanowi udane połączenie wymogów funkcjonalnych, narzuconych przez zleceniodawcę, ze względami artystycznymi. Elementem centralnym są reprezentacyjne schody o monolitycznej formie i ażurowej balustradzie, które łączą poszczególne kondycje sal sprzedażowych" - dodał konserwator.

Społeczny Dom Handlowy "Społem" wzniesiony został w latach 1961-1965 przy ul. Kościuszki 52 w Pruszkowie.

Koncepcja projektowa opracowana została przez warszawskiego architekta Tadeusza Mycka, a następnie nieznacznie zmodernizowana.

