Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Premier: na trasie Warszawa-Lublin doszło do aktu dywersji

Premier Donald Tusk przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa
Premier: doszło do aktu dywersji
Źródło: TVN24
Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy - poinformował premier Donald Tusk. Na miejscu nadal trwają czynności służb.

W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie stacji PKP Mika na linii między Warszawą a Lublinem w powiecie garwolińskim. Na miejscu interweniowały służby. Tor wyłączono z ruchu.

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek rano o ustaleniach służb. "Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy" - przekazał we wpisie w serwisie X.

Jak dodał, na miejscu nadal trwają czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia.

"Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie" - dodał premier.

Kolejny incydent na torach. Służby na miejscu
Dowiedz się więcej:

Kolejny incydent na torach. Służby na miejscu

TVN24
MSWiA: wyłamany został fragment szyn

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało w niedzielę, że wyłamany został fragment szyn. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał natomiast, że okoliczności i przyczyny tego zdarzenia badają funkcjonariusze policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Najpierw rano otrzymaliśmy informacje od jednego z przewoźników, który przejechał tą trasą, o tym, że jest jakaś nierówność. My od razu poinformowaliśmy kolejnego przewoźnika, którego pojazd miał przejechać jako kolejny, o tym, żeby jechał ostrożnie, bo być może coś jest nie w porządku z torem. I on rzeczywiście jechał bardzo ostrożnie, wyczuł nierówność. Poinformował nas, że coś się na tym torze niedobrego dzieje - tłumaczyła na antenie TVN24 Rusłana Krzemińska, rzeczniczka spółki PKP PLK.

Dodała, że uruchomiono wewnętrzną komisję w PKP PLK, która zajmuje się wyjaśnieniem okoliczności incydentu.

Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl

Trasa jest przejezdna

Spółka PKP PLK podała, że linia kolejowa Warszawa - Lublin jest przejezdna. Ruch między Sobolewem a Życzynem odbywa się po jednym torze. Do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów, opóźnienia mogą wynosić około 10 minut.

OGLĄDAJ: Incydenty w Polsce. Najnowsze informacje i komentarze w TVN24
POCIĄG

Incydenty w Polsce. Najnowsze informacje i komentarze w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

POCIĄG
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPRM

Udostępnij:
Czytaj także:
Śmiertelny wypadek w Jeżewicach
Wyprzedzał ciągnik rolniczy, nie żyje
Most na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie i korek na Południowej Obwodnicy Warszawy
Wilanów
Narkotyki, broń i gotówka znalezione u 46-latka
Trzy kilogramy narkotyków, broń i milion złotych
Wola
35-latek odpowie za groźby z użyciem noża
Groził dzieciom nożem. Zarzuty i areszt dla 35-latka
Węzeł Janickiego
Projektują 13 kilometrów ważnej trasy. Działkowcy mają obawy
Bielany
Pociąg testowy na stacji Politechnika
Koniec prac, pociągi metra kursują na całej trasie
Komunikacja
Czołowe zderzenie na krajowej "10"
Czołowe zderzenie na krajowej "10", nie żyje kierowca. Kilka godzin utrudnień
Służby pod Garwolinem, uszkodzone torowisko
Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Tusk: niewykluczone, że to akt dywersji
Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". 19-latek przyznał się do winy, przesłuchają prezydenta
Praga Południe
Policja zatrzymała do kontroli nietrzeźwego rowerzystę
Kosztowne przejażdżki rowerem po alkoholu
Najnowsze
Jechał Trasą Siekierkowską pod prąd
"Zobaczyłem samochód jadący z dużą prędkością pod prąd"
Mokotów
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Zamknięty Dworzec Centralny
Dworzec Centralny otwarty dla podróżnych
Śródmieście
Wykopaliska w Falentach
Setki osad, tysiące pieców. Żelazo wytapiano na szeroką skalę
Magdalena Gruszczyńska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane
Wawer
Stacja metra Muranów - wizualizacje
Są projekty i pozwolenia, nie ma budowy. Co z planowanymi stacjami metra
Śródmieście
Umowa na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej podpisana
Rowerem przez las, wzdłuż wukadki. Pierwsza umowa podpisana
Z Muranowa znika reklama gigant
Zdemontowali reklamowego giganta
Wola
Nastolatek wjechał autem do rowu
15-latek zabrał auto rodziców. Zakończył dachowaniem w rowie
Wizualizacje nowego budynku UW na Powiślu
Nowy budynek uniwersytetu wcisną między Wisłostradę a zabytkowe łaźnie
Piotr Bakalarski
Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Pędził w obszarze zabudowanym. "Mam dobry samochód, to jadę"
Kamienica przy Nowym Świecie 25 przed remontem i po nim
Pewien Włoch kupił tę kamienicę córce. Była tu słynna kawiarnia Italia
Śródmieście
"Dzień bez kalendarza", wystawa w Zodiaku
Ostatnie zdjęcia wybitnego fotografa. Pierwsza wystawa po śmierci
Śródmieście
Szymon Hołownia
Afera w Collegium Humanum. Ocenią autentyczność podpisów Hołowni
Ochota
Zderzyły się trzy auta
Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa. Doszło do zderzenia trzech aut
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty
Śródmieście
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na taksówkarza. "Zostawił wykrwawiającego się człowieka"
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg
Prace na Stawach Brustmana
Zielone serce Bielan w nowej odsłonie. Kończy się remont
Bielany
Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Mobilne płuca trafią do 30 miejscowości. Pokażą poziom smogu
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki