W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie stacji PKP Mika na linii między Warszawą a Lublinem w powiecie garwolińskim. Na miejscu interweniowały służby. Tor wyłączono z ruchu.
Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek rano o ustaleniach służb. "Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy" - przekazał we wpisie w serwisie X.
Jak dodał, na miejscu nadal trwają czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia.
"Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie" - dodał premier.MSWiA: wyłamany został fragment szyn
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało w niedzielę, że wyłamany został fragment szyn. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał natomiast, że okoliczności i przyczyny tego zdarzenia badają funkcjonariusze policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Najpierw rano otrzymaliśmy informacje od jednego z przewoźników, który przejechał tą trasą, o tym, że jest jakaś nierówność. My od razu poinformowaliśmy kolejnego przewoźnika, którego pojazd miał przejechać jako kolejny, o tym, żeby jechał ostrożnie, bo być może coś jest nie w porządku z torem. I on rzeczywiście jechał bardzo ostrożnie, wyczuł nierówność. Poinformował nas, że coś się na tym torze niedobrego dzieje - tłumaczyła na antenie TVN24 Rusłana Krzemińska, rzeczniczka spółki PKP PLK.
Dodała, że uruchomiono wewnętrzną komisję w PKP PLK, która zajmuje się wyjaśnieniem okoliczności incydentu.
Trasa jest przejezdna
Spółka PKP PLK podała, że linia kolejowa Warszawa - Lublin jest przejezdna. Ruch między Sobolewem a Życzynem odbywa się po jednym torze. Do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów, opóźnienia mogą wynosić około 10 minut.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPRM