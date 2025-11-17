Premier: doszło do aktu dywersji Źródło: TVN24

W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie stacji PKP Mika na linii między Warszawą a Lublinem w powiecie garwolińskim. Na miejscu interweniowały służby. Tor wyłączono z ruchu.

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek rano o ustaleniach służb. "Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy" - przekazał we wpisie w serwisie X.

Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. pic.twitter.com/aSfNRUD0q9 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025 Rozwiń

Jak dodał, na miejscu nadal trwają czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia.

"Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie" - dodał premier.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało w niedzielę, że wyłamany został fragment szyn. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał natomiast, że okoliczności i przyczyny tego zdarzenia badają funkcjonariusze policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Najpierw rano otrzymaliśmy informacje od jednego z przewoźników, który przejechał tą trasą, o tym, że jest jakaś nierówność. My od razu poinformowaliśmy kolejnego przewoźnika, którego pojazd miał przejechać jako kolejny, o tym, żeby jechał ostrożnie, bo być może coś jest nie w porządku z torem. I on rzeczywiście jechał bardzo ostrożnie, wyczuł nierówność. Poinformował nas, że coś się na tym torze niedobrego dzieje - tłumaczyła na antenie TVN24 Rusłana Krzemińska, rzeczniczka spółki PKP PLK.

Dodała, że uruchomiono wewnętrzną komisję w PKP PLK, która zajmuje się wyjaśnieniem okoliczności incydentu.

Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika

Trasa jest przejezdna

Spółka PKP PLK podała, że linia kolejowa Warszawa - Lublin jest przejezdna. Ruch między Sobolewem a Życzynem odbywa się po jednym torze. Do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów, opóźnienia mogą wynosić około 10 minut.

