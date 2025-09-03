Logo TVN Warszawa
Warszawa
Jechała motocyklem, zderzyła się z dzikiem

Kierująca motocyklem zderzyła się z dzikiem
Dzikie zwierzęta na drodze
Na drogę serwisową przy S7 nagle wybiegły dwa dziki. 27-latka jadąca motocyklem nie mogła już uniknąć zderzenia. Uderzyła w jednego dzika. Kobieta trafiła do szpitala.

W rejonach lasów, pól i nieużytków rolnych lepiej zdjąć nogę z gazu i zachować szczególną ostrożność. Ryzyko rośnie szczególnie wieczorem i nocą, gdy światła reflektorów przyciągają zwierzynę z przydrożnych zarośli.

"Minionej nocy przekonała się o tym 27-letnia mieszkanka gminy Załuski. Kobieta jechała motocyklem marki Kawasaki drogą serwisową wzdłuż trasy S7, pomiędzy miejscowościami Kroczewo a Sobole. Nagle, tuż przed jej pojazd, z pobocza wybiegły dwa dziki. Nie miała szans, by uniknąć zderzenia. 27-latka uderzyła w jedno ze zwierząt i straciła panowanie nad motocyklem. Maszyna przewróciła się i sunęła po jezdni. Kierująca z obrażeniami trafiła do szpitala. Była trzeźwa" - opisuje w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.  

Dzik nie przeżył zderzenia.

18-latek zginął po zderzeniu z łosiem

Niedawno opisywaliśmy tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 627 na trasie Sokołów Podlaski - Emilianów. Tam 19-letni kierujący pojazdem marki BMW, jadąc z trzema pasażerkami w wieku od 15 do 17 lat w kierunku miejscowości Emilianów, zderzył się z łosiem, który nagle wtargnął na jezdnię.

Kierowca zginął, nastolatki trafiły do szpitala.

Zderzyli się z łosiem. Kierowca nie żyje, trzy nastolatki trafiły do szpitala
Zderzyli się z łosiem. Kierowca nie żyje, trzy nastolatki trafiły do szpitala

Zachowanie szczególnej ostrożności

"Znak A-18b 'Uwaga dzikie zwierzęta' nie jest jedynie ostrzeżeniem – nakłada na kierowcę obowiązek jazdy z zachowaniem szczególnej ostrożności" - podkreśla policja i informuje o czym warto pamiętać.

  • Zwierzęta są najbardziej aktywne o zmierzchu i o świcie - wtedy szczególnie zwracaj uwagę na pobocza.
  • Sarny, jelenie i dziki rzadko przemieszczają się samotnie - za jednym zwierzęciem mogą biec kolejne.
  • Światła samochodu często zatrzymują zwierzę w bezruchu, zamiast je spłoszyć.
  • Odpowiednia prędkość daje szansę na manewr i skraca drogę hamowania.
  • Jeśli zobaczysz zwierzę na drodze - bądź gotów do awaryjnego zatrzymania, możesz też użyć klaksonu lub świateł, by je spłoszyć.
Auto po zderzeniu z łosiem
Uderzyła w przebiegającego łosia
Zderzenie na Trasie Siekierkowskiej
Sześć rozbitych aut i dwa martwe dziki na moście
Artur Węgrzynowicz, Dariusz Gałązka
łoś potrącony na "gilotynie" w październiku 2024
Kampinoski Park Narodowy alarmuje: zwierzęta nadal giną na "gilotynie"
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk

