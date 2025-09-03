Jechała motocyklem, zderzyła się z dzikiem

Dzikie zwierzęta na drodze Źródło: TVN Turbo

W rejonach lasów, pól i nieużytków rolnych lepiej zdjąć nogę z gazu i zachować szczególną ostrożność. Ryzyko rośnie szczególnie wieczorem i nocą, gdy światła reflektorów przyciągają zwierzynę z przydrożnych zarośli.

"Minionej nocy przekonała się o tym 27-letnia mieszkanka gminy Załuski. Kobieta jechała motocyklem marki Kawasaki drogą serwisową wzdłuż trasy S7, pomiędzy miejscowościami Kroczewo a Sobole. Nagle, tuż przed jej pojazd, z pobocza wybiegły dwa dziki. Nie miała szans, by uniknąć zderzenia. 27-latka uderzyła w jedno ze zwierząt i straciła panowanie nad motocyklem. Maszyna przewróciła się i sunęła po jezdni. Kierująca z obrażeniami trafiła do szpitala. Była trzeźwa" - opisuje w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

Dzik nie przeżył zderzenia.

Kierująca motocyklem zderzyła się z dzikiem Źródło: Policja Płońsk

18-latek zginął po zderzeniu z łosiem

Niedawno opisywaliśmy tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 627 na trasie Sokołów Podlaski - Emilianów. Tam 19-letni kierujący pojazdem marki BMW, jadąc z trzema pasażerkami w wieku od 15 do 17 lat w kierunku miejscowości Emilianów, zderzył się z łosiem, który nagle wtargnął na jezdnię.

Kierowca zginął, nastolatki trafiły do szpitala.

Zachowanie szczególnej ostrożności

"Znak A-18b 'Uwaga dzikie zwierzęta' nie jest jedynie ostrzeżeniem – nakłada na kierowcę obowiązek jazdy z zachowaniem szczególnej ostrożności" - podkreśla policja i informuje o czym warto pamiętać.

Zwierzęta są najbardziej aktywne o zmierzchu i o świcie - wtedy szczególnie zwracaj uwagę na pobocza.

Sarny, jelenie i dziki rzadko przemieszczają się samotnie - za jednym zwierzęciem mogą biec kolejne.

Światła samochodu często zatrzymują zwierzę w bezruchu, zamiast je spłoszyć.

Odpowiednia prędkość daje szansę na manewr i skraca drogę hamowania.

Jeśli zobaczysz zwierzę na drodze - bądź gotów do awaryjnego zatrzymania, możesz też użyć klaksonu lub świateł, by je spłoszyć.

Znak "uwaga na dzikie zwierzęta"

