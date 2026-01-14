Policjanci od 20 lat poszukują sprawcy rozboju

18 lat spędził w ukryciu. Znaleźli go "łowcy cieni" (wideo bez dźwięku) Źródło: KWP w Kielcach

Tomasz Kosik urodził się 22 października 1979 roku. Jak informują policjanci, "mężczyzna ostatnio przebywał w Bielsku Białej, gdzie pracował na budowach". Poszukiwany jest na podstawie listu gończego za przestępstwo rozboju opisane w artykule 280 paragraf 1 Kodeksu karnego, wydanego przez Sąd Rejonowy w Radomiu.

Pomaganie poszukiwanemu jest karane

Mężczyzna od 20 lat skutecznie ukrywa się przed śledczymi. "Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką Policji, prokuraturą lub sądem" - apelują radomscy policjanci.

Poszukiwany od 20 lat Tomasz Kosik Źródło: KWP zs. w Radomiu

Jednocześnie przypominają, że "ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem i grozi za to kara pozbawienia wolności do pięciu lat".

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego, funkcjonariusze proszą, aby zgłaszać pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komedy Wojewódzkiej Policji w Radomiu pod numer telefonu 47 701 24 44.

