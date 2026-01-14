Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Policjanci od 20 lat poszukują sprawcy rozboju

Poszukiwany od 20 lat Tomasz Kosik
18 lat spędził w ukryciu. Znaleźli go "łowcy cieni" (wideo bez dźwięku)
Źródło: KWP w Kielcach
Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu poszukują 47-letniego Tomasza Kosika. Mężczyzna jest ścigany listem gończym za rozbój. Od dwóch dekad pozostaje nieuchwytny.

Tomasz Kosik urodził się 22 października 1979 roku. Jak informują policjanci, "mężczyzna ostatnio przebywał w Bielsku Białej, gdzie pracował na budowach". Poszukiwany jest na podstawie listu gończego za przestępstwo rozboju opisane w artykule 280 paragraf 1 Kodeksu karnego, wydanego przez Sąd Rejonowy w Radomiu. 

Pomaganie poszukiwanemu jest karane

Mężczyzna od 20 lat skutecznie ukrywa się przed śledczymi. "Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką Policji, prokuraturą lub sądem" - apelują radomscy policjanci.

Poszukiwany od 20 lat Tomasz Kosik
Poszukiwany od 20 lat Tomasz Kosik
Źródło: KWP zs. w Radomiu

Jednocześnie przypominają, że "ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem i grozi za to kara pozbawienia wolności do pięciu lat".

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego, funkcjonariusze proszą, aby zgłaszać pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komedy Wojewódzkiej Policji w Radomiu pod numer telefonu 47 701 24 44.

CZYTAJ TAKŻE: Fotoradar rekordzista znów w akcji. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aw/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP zs. w Radomiu

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPoszukiwaniabezpieczeństwo
Czytaj także:
Zima w Warszawie
Nadchodzi strefa marznących opadów. Po południu może zrobić się bardzo ślisko
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Pogroził dostawcy jedzenia nożem, potem z kolegą zamienił się ubraniami
Wola
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Dziurawy odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcy mogą uniknąć mandatu
Artur Węgrzynowicz
Służby w gotowości na trudne warunki drogowe
Marznące opady na ulicach i chodnikach. Będzie bardzo ślisko
Śródmieście
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Zbudowana dla socjalisty, skonfiskowana przez komunistów
Praga Południe
Całodobowy sklep monopolowy
Mieszkańcy kolejnego miasta chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu
Okolice
Akcja służb w miejscowości Lasopole
Ksiądz podejrzany o zabicie siekierą i podpalenie znajomego. Sąd zdecydował
Okolice
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzyli się przed mostem, zablokowali ruch
Śródmieście
Wypadek w Pruszkowie
"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje
Klaudia Kamieniarz
41-latka została zatrzymana
Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety
Mokotów
Zima na Lotnisku Chopina
Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami
Włochy
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Za dużo nieważnych podpisów. Referendum nie będzie
Okolice
Kontrola kierowcy przewozu osób
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę
Śródmieście
Fabiś wystraszył się fajerwerków i uciekł do lasu
"Panika zapędziła go w głąb lasu, w obce i niebezpieczne dla niego środowisko"
Okolice
Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony
Okolice
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody"
Ważne skrzyżowanie do przebudowy
Ursynów
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek stołecznego pogotowia
Wola
Policjanci zatrzymali 54-letniego obywatela Rosji
Miał nielegalne papierosy, czeka go deportacja
Targówek
Pożar dachu w ośrodku Monaru
Ogień zniszczył ośrodek Monaru, podopieczni nie mogą wrócić
Katarzyna Kędra
Awaria w rejonie Pruszkowa. Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, pociągi były opóźnione
Okolice
Włamał się na konto kolegi i zrobił kilka przelewów (zdj. ilustracyjne)
W nocy z jego konta znikały pieniądze
Okolice
Mężczyzna upadł w pobliżu przystanku
Upadł przy przystanku, nie mógł wstać
Okolice
Stołeczna policja, drogówka, widerejestrator (ilustracyjne)
Za szybką jazdę stracił prawo jazdy, po kontroli trafił do więzienia
Okolice
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że molestował ją policjant. Oboje zostali przesłuchani
Mokotów
Kruczą czeka modernizacja
Radni nie chcą konsultacji w sprawie Kruczej
Śródmieście
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Mieszkańcy protestowali, urzędnicy informują o przełomie
Okolice
Zderzenie trzech aut, pięć osób w szpitalu
Zderzenie trzech aut. Dziecko i kobieta w ciąży wśród rannych
Okolice
Policjanci kontrolują pustostany
Ciało mężczyzny w pustostanie
Okolice
Policyjny radiowóz zimą
"Przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie"
Okolice
Policjanci zimą sprawdzają pustostany i inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności
Schronił się przed mrozem w pomieszczeniu z bankomatem
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki