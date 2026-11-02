Przestraszony pies na ruchliwej trasie. "Co chwilę wbiegał na jezdnię"
W niedzielę około godziny 13.40 policjanci z Płońska otrzymali zgłoszenie o psie biegającym po drodze ekspresowej S7. Zwierzę było widziane na jezdni w kierunku Warszawy.
Na miejsce skierowano patrol. Funkcjonariusze odnaleźli wyraźnie przestraszonego czworonoga.
"Zwierzę nie mogło samodzielnie wydostać się z ogrodzonego pasa drogowego i co chwilę wbiegało na jezdnię. Sytuacja była niebezpieczna zarówno dla czworonoga, jak i kierowców poruszających się trasą S7" - opisała w komunikacie sierż. Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.
Policjanci zabrali psa z jezdni, Nie miał żadnych obrażeń, nie wymagał pomocy weterynaryjnej.
Funkcjonariusze przekazali go pod opiekę stowarzyszenia zajmującego się zwierzętami w Ciemniewie. Tam będzie oczekiwał na odnalezienie przez właściciela lub nowy dom.