Okolice Przestraszony pies na ruchliwej trasie. "Co chwilę wbiegał na jezdnię" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

25.08.2025 | Policjantka zauważyła dwa psy na drodze ekspresowej. Zatrzymała się i je złapała Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Płońsk

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W niedzielę około godziny 13.40 policjanci z Płońska otrzymali zgłoszenie o psie biegającym po drodze ekspresowej S7. Zwierzę było widziane na jezdni w kierunku Warszawy.

Na miejsce skierowano patrol. Funkcjonariusze odnaleźli wyraźnie przestraszonego czworonoga.

Piesek biegał po S7 Źródło zdjęcia: KPP Płońsk

"Zwierzę nie mogło samodzielnie wydostać się z ogrodzonego pasa drogowego i co chwilę wbiegało na jezdnię. Sytuacja była niebezpieczna zarówno dla czworonoga, jak i kierowców poruszających się trasą S7" - opisała w komunikacie sierż. Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Policjanci zabrali psa z jezdni, Nie miał żadnych obrażeń, nie wymagał pomocy weterynaryjnej.

Piesek biegał po S7 Źródło zdjęcia: KPP Płońsk

Funkcjonariusze przekazali go pod opiekę stowarzyszenia zajmującego się zwierzętami w Ciemniewie. Tam będzie oczekiwał na odnalezienie przez właściciela lub nowy dom.