Okolice

Ta sama pora, ten sam powiat. Dwie osoby nie żyją

Wypadek w Nowym Duninowie
Wypadek w Nowym Duninowie
Źródło: Policja Mazowsze / X
O tej samej porze na drogach powiatu płockiego doszło do dwóch tragedii. Nie żyją pieszy i rowerzysta. Są utrudnienia na drogach krajowych numer 10 i 62.

Do pierwszego zdarzenia doszło przed godziną 17 na drodze krajowej numer 62 w Nowym Duninowie.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 63-letni pieszy prowadzący rower najprawdopodobniej wszedł na jezdnię wprost pod nadjeżdżającego forda z lawetą, którym kierował 46-latek. Niestety pomimo prowadzonej reanimacji, życia pieszego nie udało się uratować" - przekazała we wpisie na portalu X mazowiecka policja.

Na miejscu pracują służby. Policjanci zabezpieczają ślady, sporządzają dokumentację, ustalają przyczyny i okoliczności wypadku.

Droga z Płocka w kierunku Włocławka jest całkowicie zablokowana. Policjanci zalecają objazd przez Gostynin. Jak podali, utrudnienia mogą potrwać do godziny 21.

Wypadek w Nowym Duninowie
Wypadek w Nowym Duninowie
Źródło: Policja Mazowsze / X

Nie żyje rowerzysta

Do drugiego ze zdarzeń doszło na drodze krajowej numer 10 w miejscowości Drobin, w tym samym powiecie płockim.

"Policjanci wstępnie ustalili, że 55-letni kierujący Iveco potrącił rowerzystę, który przejeżdżał przez przejście dla pieszych" - podała mazowiecka policja. Pomimo reanimacji życia rowerzysty nie udało się uratować. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 22.

Wypadek w miejscowości Drobin
Wypadek w miejscowości Drobin
Wypadek w miejscowości Drobin
Źródło: Policja Mazowsze / X
Wypadek w miejscowości Drobin
Wypadek w miejscowości Drobin
Źródło: Policja Mazowsze / X
Wypadek w miejscowości Drobin
Wypadek w miejscowości Drobin
Źródło: Policja Mazowsze / X

Klatka kluczowa-21641
Potrącenie nastolatki przez tramwaj na Okopowej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowsze

Wypadki i kolizje w Warszawie
