Ta sama pora, ten sam powiat. Dwie osoby nie żyją

Do pierwszego zdarzenia doszło przed godziną 17 na drodze krajowej numer 62 w Nowym Duninowie.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 63-letni pieszy prowadzący rower najprawdopodobniej wszedł na jezdnię wprost pod nadjeżdżającego forda z lawetą, którym kierował 46-latek. Niestety pomimo prowadzonej reanimacji, życia pieszego nie udało się uratować" - przekazała we wpisie na portalu X mazowiecka policja.
Na miejscu pracują służby. Policjanci zabezpieczają ślady, sporządzają dokumentację, ustalają przyczyny i okoliczności wypadku.
Droga z Płocka w kierunku Włocławka jest całkowicie zablokowana. Policjanci zalecają objazd przez Gostynin. Jak podali, utrudnienia mogą potrwać do godziny 21.
Nie żyje rowerzysta
Do drugiego ze zdarzeń doszło na drodze krajowej numer 10 w miejscowości Drobin, w tym samym powiecie płockim.
"Policjanci wstępnie ustalili, że 55-letni kierujący Iveco potrącił rowerzystę, który przejeżdżał przez przejście dla pieszych" - podała mazowiecka policja. Pomimo reanimacji życia rowerzysty nie udało się uratować. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 22.
