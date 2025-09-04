Logo TVN Warszawa
Zaczęło się od wyprzedzania w niedozwolonym miejscu

Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym
Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym
Źródło: KPP Piaseczno
Policjanci zatrzymali 44-letniego kierowcę audi, który wyprzedzał w niedozwolonym miejscu. To był dopiero początek jego problemów. Wyszło na jaw, że złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Na ulicy Żwirowej w Wilczej Górze, policjant drogówki z Piaseczna zwrócił uwagę na kierującego audi. "Postanowił on wyprzedzić inny pojazd w miejscu, gdzie jest zakaz takich manewrów" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

Odpowie nie tylko za wykroczenie

Został zatrzymany, a podczas kontroli drogowej wyszło na jaw, że 44-latek nie tylko popełnił drogowe wykroczenie, ale też złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który został orzeczony w połowie 2025 roku na pół roku. "Świadomie zignorował decyzję sądu i wsiadł za kierownicę, narażając siebie i innych" - podkreśliła Gąsowska.

Kierowca usłyszał zarzuty karne dotyczące niestosowania się do orzeczonego zakazu. Jak zapowiedziała policja, odpowie również za popełnione wykroczenie związane z nieprawidłowym manewrem wyprzedzania.

Policja: zakaz nie jest sugestią

Policjanci przypominają, że sądowy zakaz prowadzenia pojazdów "nie jest sugestią czy ostrzeżeniem, ale to wyraźny sygnał, że kierujący nie może prowadzić auta. "Osoby, które ignorują takie zakazy, stają się realnym zagrożeniem na drodze i muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi" - zaznaczyli.

Za złamanie sądowego zakazu grozi nawet pięć lat więzienia.

Kierowca był pijany
Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
"Stwarzał zagrożenie na drodze"
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
Tomczyk w "Rozmowie Piaseckiego": nasza współpraca z Amerykanami nigdy nie była tak doba, jak teraz
Dowiedz się więcej:

Tomczyk w "Rozmowie Piaseckiego": nasza współpraca z Amerykanami nigdy nie była tak doba, jak teraz

Na żywo

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

Przestępczość w Warszawie Policja Drogi w Polsce Piaseczno
