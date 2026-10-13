Okolice Dron nad przejazdem kolejowym. 24 wykroczenia w kilka godzin Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia Źródło wideo: Policja Mazowiecka Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka

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Policjanci z Ostrołęki w ostatnim czasie przeprowadzili akcję "Bezpieczny Przejazd Kolejowy", w akcji wykorzystywany był dron.

24 wykroczenia w kilka godzin

"Mundurowi z powietrza w ciągu zaledwie kilku godzin prowadzonych działań ujawnili po raz kolejny aż 24 przypadków niestosowania się przez kierowców do znaku STOP" - podał nadkom. Tomasz Żerański, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Skontrolowali za pomocą drona przejazd kolejowy Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka

Prawie wszyscy sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami oraz punktami karnymi. Natomiast w jednym przypadku policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu.

"Pamiętajmy, że pociąg porusza się z dużą prędkością i potrzebuje długiej drogi, aby się zatrzymać. Maszynista nie ma możliwości ominięcia przeszkody ani nagłego zatrzymania składu przed samochodem. Dlatego przed wjazdem na tory należy zatrzymać się w miejscu wskazanym przez znak STOP, zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że przejazd jest bezpieczny. Pośpiech nigdy nie powinien być ważniejszy niż życie i zdrowie" - przypomniał policjant.

W związku z kolejnymi skrajnie nieodpowiedzialnymi zachowaniami kierowców na przejazdach kolejowych służby zapowiedziały, że działania z wykorzystaniem drona będą kontynuowane.

Problem na przejazdach

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