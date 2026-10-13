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Okolice

Dron nad przejazdem kolejowym. 24 wykroczenia w kilka godzin

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Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Źródło wideo: Policja Mazowiecka
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka
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Policjanci użyli drona do kontroli kierowców na jednym z przejazdów kolejowych na terenie powiatu ostrołęckiego. W zaledwie kilka godzin aż 24 kierowców nie zastosowało się do znaku STOP.

Policjanci z Ostrołęki w ostatnim czasie przeprowadzili akcję "Bezpieczny Przejazd Kolejowy", w akcji wykorzystywany był dron.

24 wykroczenia w kilka godzin

"Mundurowi z powietrza w ciągu zaledwie kilku godzin prowadzonych działań ujawnili po raz kolejny aż 24 przypadków niestosowania się przez kierowców do znaku STOP" - podał nadkom. Tomasz Żerański, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Skontrolowali za pomocą drona przejazd kolejowy
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka

Prawie wszyscy sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami oraz punktami karnymi. Natomiast w jednym przypadku policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu.

"Pamiętajmy, że pociąg porusza się z dużą prędkością i potrzebuje długiej drogi, aby się zatrzymać. Maszynista nie ma możliwości ominięcia przeszkody ani nagłego zatrzymania składu przed samochodem. Dlatego przed wjazdem na tory należy zatrzymać się w miejscu wskazanym przez znak STOP, zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że przejazd jest bezpieczny. Pośpiech nigdy nie powinien być ważniejszy niż życie i zdrowie" - przypomniał policjant.

W związku z kolejnymi skrajnie nieodpowiedzialnymi zachowaniami kierowców na przejazdach kolejowych służby zapowiedziały, że działania z wykorzystaniem drona będą kontynuowane.

Problem na przejazdach

Wypadki na przejazdach kolejowych to poważny problem. 9 września w Sokolnikach Suchych na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną pociąg PKP Intercity "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin Główny zderzył się z samochodem ciężarowym.

Cztery osoby doznały poważnych obrażeń ciała zagrażających życiu, wśród nich kierowca ciężarówki i maszynista. Dwie pasażerki podróżowały w pierwszym wagonie za lokomotywą - jedna z nich zmarła.

Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła Prokuratura Rejonowa w Przysusze. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu około 120 osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w konsekwencji czego zginęła jedna osoba, a kilka innych odniosło obrażenia ciała.

Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego wskazał, że co roku liczba pojazdów jeżdżących po polskich drogach rośnie o ok. 10 procent rocznie. Rośnie również liczba nowych połączeń kolejowych. W kraju jest ok. 12 tysięcy przejazdów drogowo-kolejowych, spora część z nich jest niezabezpieczona szlabanami czy światłami. Zaznaczył jednak, że nawet gdyby wszystkie przejazdy wyposażone były w pełne oprzyrządowanie, to i tak do wypadków będzie dochodzić, jeśli kierowcy samochodów będą przejeżdżać przez tory pomimo zakazu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzejazd kolejowyDrony
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