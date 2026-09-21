Okolice Zatrzymali go, wręczyli trzy mandaty i zabrali prawo jazdy Oprac. Alicja Glinianowicz |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka

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Do niebezpiecznej sytuacji doszło w ostatnią sobotę. Policjanci z ostrołęckiej drogówki patrolowali w nieoznakowanym radiowozie drogę krajową numer 60. W pewnym momencie ich uwagę przykuło szybko jadące Porsche.

"Pomiar wykazał 188 kilometrów na godzinę na odcinku, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 90" - przekazał nadkom. Tomasz Żerański, oficer prasowy policji w Ostrołęce. Dodał, że to nie było jedyne niebezpieczne zachowanie kierującego. Wyprzedzał on też inne pojazdy na oznakowanych skrzyżowaniach.

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Mężczyzna został zatrzymany. Za swoje wyczyny dostał trzy mandaty na łączną kwotę 4,5 tysiąca złotych, a do jego konta dopisano 35 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące.

Jechał z prędkością 188 km/h przy ograniczeniu do 90 Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka

"Droga publiczna nie jest torem wyścigowym. Przy prędkości bliskiej 190 kilometrów na godzinę kierowca ma znacznie mniej czasu na reakcję, a popełniony błąd może kosztować życie jego samego lub innych osób" - przypomina nadkom. Tomasz Żerański.