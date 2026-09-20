Okolice Niefortunny manewr w porcie. Auto wpadło do wody Alicja Glinianowicz |

Auto marki BMW zatopione w wodzie Źródło wideo: Legionowskie WOPR Źródło zdj. gł.: Legionowskie WOPR

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- Zgłoszenie o pojeździe osobowym, który zatonął w wodzie, w porcie w Nieporęcie, otrzymaliśmy o godzinie 17:49. Na miejscu okazało się, że jest to pojazd hybrydowy BMW X3 - przekazał nam asp. Andrzej Mękarski ze straży pożarnej w Legionowie.

Samochód osobowy zatopiony w wodzie Samochód osobowy zatopiony w wodzie Źródło zdjęcia: Legionowskie WOPR Samochód osobowy zatopiony w wodzie Źródło zdjęcia: Legionowskie WOPR Samochód osobowy zatopiony w wodzie Źródło zdjęcia: Legionowskie WOPR Samochód osobowy zatopiony w wodzie Źródło zdjęcia: Legionowskie WOPR Samochód osobowy zatopiony w wodzie Źródło zdjęcia: Legionowskie WOPR Samochód osobowy zatopiony w wodzie Źródło zdjęcia: Legionowskie WOPR Samochód osobowy zatopiony w wodzie Źródło zdjęcia: Legionowskie WOPR Samochód osobowy zatopiony w wodzie Źródło zdjęcia: Legionowskie WOPR Samochód osobowy zatopiony w wodzie Źródło zdjęcia: Legionowskie WOPR

Strażacy w mediach społecznościowych podali, że samochód zatonął w wodzie podczas wykonywania manewrów. Jak ustaliśmy, najprawdopodobniej chodziło o manewr wyciągnięcia z wody innej jednostki pływającej.

Dwa zastępy straży na miejscu

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracowały dwa zastępy, pogotowie ratunkowe, policja oraz WOPR. Pojazd wyciągnięto z wody w niedzielę.