Niefortunny manewr w porcie. Auto wpadło do wody
- Zgłoszenie o pojeździe osobowym, który zatonął w wodzie, w porcie w Nieporęcie, otrzymaliśmy o godzinie 17:49. Na miejscu okazało się, że jest to pojazd hybrydowy BMW X3 - przekazał nam asp. Andrzej Mękarski ze straży pożarnej w Legionowie.
Samochód osobowy zatopiony w wodzie
Strażacy w mediach społecznościowych podali, że samochód zatonął w wodzie podczas wykonywania manewrów. Jak ustaliśmy, najprawdopodobniej chodziło o manewr wyciągnięcia z wody innej jednostki pływającej.
Dwa zastępy straży na miejscu
W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracowały dwa zastępy, pogotowie ratunkowe, policja oraz WOPR. Pojazd wyciągnięto z wody w niedzielę.
Źródło: tvnwarszawa.pl