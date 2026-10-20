Dron spadł na posesję pod Warszawą
Policja w godzinach popołudniowych otrzymała sygnał o upadku drona na jednej z posesji w Józefowie w gminie Nieporęt. Mieszkańców zaniepokoił huk.
Podinspektor Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji przekazała "Gazecie Stołecznej", że pracownicy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce utracili kontakt z ćwiczebnym dronem, który spadł. Dodała, że szybko pojawili się na miejscu i zabrali swój sprzęt.
Nikt nie ucierpiał w związku z tym zdarzeniem. Nie ma też żadnych zniszczeń.
"Wszystko jest pod kontrolą. Jest bezpiecznie, nie ma co wzbudzać niepokoju" - powiedziała "Stołecznej" Edyta Pietrzak-Waś, sołtyska Józefowa.
Przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane.
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Źródło: Gazeta Stołeczna, tvnwarszawa.pl