Okolice Dron spadł na posesję pod Warszawą Oprac. Katarzyna Kędra |

Nikt nie ucierpiał w związku z tym zdarzeniem. Nie ma też żadnych zniszczeń (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policja w godzinach popołudniowych otrzymała sygnał o upadku drona na jednej z posesji w Józefowie w gminie Nieporęt. Mieszkańców zaniepokoił huk.

Podinspektor Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji przekazała "Gazecie Stołecznej", że pracownicy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce utracili kontakt z ćwiczebnym dronem, który spadł. Dodała, że szybko pojawili się na miejscu i zabrali swój sprzęt.

Nikt nie ucierpiał w związku z tym zdarzeniem. Nie ma też żadnych zniszczeń.

"Wszystko jest pod kontrolą. Jest bezpiecznie, nie ma co wzbudzać niepokoju" - powiedziała "Stołecznej" Edyta Pietrzak-Waś, sołtyska Józefowa.

Przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane.

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