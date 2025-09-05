Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pościg za traktorem wypełnionym obornikiem. Kierowcy zamieniali się miejscami

Policjanci zatrzymali traktor do kontroli
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Policjanci ścigali traktor, którego kierowca stwarzał zagrożenie na drodze. W trakcie jazdy prowadzący ciągnik mężczyźni zamieniali się miejscami, a wcześniej obaj pili alkohol. Wyszło też na jaw, że nie mieli uprawnień do kierowania. Usłyszeli zarzuty.

W środę policjanci z Komisariatu Policji w Myszyńcu pełnili służbę na terenie gminy Czarnia. Około godziny 22 zauważyli ciągnik rolniczy z przyczepą wypełnioną obornikiem, którego "styl jazdy wskazywał, że kierujący może być pod wpływem alkoholu".

Policjanci dali więc wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie pojazdu. "Kierowca jednak nie zareagował i kontynuował jazdę. Traktor poruszał się całą szerokością jezdni, uniemożliwiając jego wyprzedzenie. W trakcie jazdy mężczyźni zamienili się za kierownicą ciągnika" - opisał w komunikacie nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. W końcu, po przejechaniu kilkuset metrów, kierowca zatrzymał pojazd.

Policjanci zatrzymali traktor do kontroli
Policjanci zatrzymali traktor do kontroli
Źródło: KMP Ostrołęka

W kabinie było dwóch mężczyzn. "Na miejscu kierowcy siedział 20-latek, który był po użyciu alkoholu i nie miał prawa jazdy. Na miejscu pasażera znajdował się 24-latek. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. On również nie posiadał prawa jazdy. Dokument ten został mu wcześniej cofnięty" - poinformował Żerański.

Usłyszeli zarzuty

Mężczyźni zostali zatrzymani. W piątek, na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, funkcjonariusze przedstawili im zarzuty. Jak podali, młodszy z mężczyzn odpowie za jazdę w stanie po użyciu alkoholu i bez prawa jazdy. Natomiast starszy za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, jazdę w stanie nietrzeźwości i bez uprawnień.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KMP Ostrołęka

Kierowcy staną przed sądem. "Grozi im surowa odpowiedzialność karna i finansowa. Przypominamy, że niezatrzymanie się do policyjnej kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat więzienia. Dodatkowo wobec takiej osoby sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet na 15 lat" - poinformował rzecznik ostrołęckiej policji.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"
pc

Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Ostrołęka

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholDrogi w PolscePolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
Elektrociepłownia ma problem z wodą. Chce budować konstrukcję, która niepokoi ekologów
Dariusz Gałązka
Wypadek w miejscowości Ostromęczyn
Wyprzedzał, zderzył się z drugim autem i wjechał w drzewo. Nie żyje
Okolice
Maciej Slab Krakowian czb
Pożegnanie "Slaba". Pośmiertny awans i odznaczenie od prezydenta
TVN24
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Zbadali konstrukcję z dna Wisły. "Kilka ciekawych spostrzeżeń"
Wilanów
Odpowiedzą za pobicie Ukraińców
Młodzi Ukraińcy pobici przed sklepem
Białołęka
Areszt za usiłowanie zabójstwa
Sprzeczka poszła za daleko. Odpowie za usiłowanie zabójstwa
Okolice
Wypadek pod Grodziskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Łoś na autostradzie. Doszło do wypadku
Okolice
Zabezpieczone butle z gazem cieplarnianym
Na handel tymi gazami trzeba mieć pozwolenie. Oni nie mieli
Okolice
Policjanci zatrzymali nastolatka na motocrossie
15-letni motocyklista uciekał przed policją
Okolice
Pierwsi po prawej to prezydent Warszawy Stefan Starzyński i profesor Bogdan Pniewski podczas zwiedzania wystawy w 1938 r.
"Ubecy narzekali, iż nie ma kto na niego donieść"
Śródmieście
Kierujący na zakazie, przekroczył prędkość, chciał wręczyć łapówkę policjantom
Miał zakaz, przekroczył prędkość, policjantom chciał dać łapówkę
Okolice
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Globus na dachu, popiersie Mickiewicza, spójna elewacja
Śródmieście
Lotnisko Warszawa-Radom
Pas startowy naprawiony po katastrofie F-16
Okolice
Powstała koncepcja zagospodarowania obszaru Łuku Siekierkowskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Pionierski pomysł Warszawy na wielkie osiedle nad Wisłą
Mokotów
Wypadek w Nasielsku
Wszedł prosto pod ciężarówkę. Nie żyje
Okolice
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Kierowca przekroczył prędkość, był pijany, a w majtkach schował marihuanę
Okolice
Samochód porzucony na budowie chodnika i trawnika
Deweloper buduje chodnik i sieje trawnik. Na środku tkwi porzucone auto
Ursynów
Młody samiec latawca królewskiego
Samica wtapia się w tło. Samce zachwycają kolorami
Praga Północ
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Katastrofa F-16. Nowe informacje
TVN24
Funkcjonariuszki udzieliły pomocy poszkodowanemu
Krwawa awantura na Starym Mieście
Śródmieście
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN nie dla mieszkańców. Zaskakujące tłumaczenie
Ursynów
Areszt dla podejrzanego o wyłudzenia i wymuszenia
Wyłudzenia, wymuszenia, groźby. "Sprawa budzi szczególne oburzenie"
Okolice
Wypadek w miejscowości Tchórzowa
Van uderzył w drzewo, w środku było siedem osób
Okolice
Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym
Zaczęło się od wyprzedzania w niedozwolonym miejscu
Okolice
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Mgła na Okęciu, opóźnione loty. "Widzialność słaba"
Włochy
Kierująca motocyklem zderzyła się z dzikiem
Jechała motocyklem, zderzyła się z dzikiem
Okolice
Kierowca był pijany
Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę
Okolice
Cudzoziemiec musi opuścić Polskę
Musieli opuścić Polskę i długo nie będą mogli wrócić
Okolice
Monumentalna rzeźba "Tindaro" Igora Mitoraja na placu Trzech Krzyży w Warszawie
Monumentalna rzeźba na placu Trzech Krzyży
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki