Okolice Samolot lądował bez wypuszczonego podwozia Oprac. Katarzyna Kędra |

Lotnisko Warszawa-Modlin Źródło zdj. gł.: Shutterstock/Fotokon

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"O godz. 14:12 na Lotnisku Warszawa/Modlin samolot szkoleniowy PA30, wykonujący lot szkolny, wylądował bez wypuszczonego podwozia. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał" - podało w komunikacie Lotnisko Warszawa-Modlin.

Jak dodano, samolot zatrzymał się w centralnej części drogi startowej, dlatego wstrzymano operacje startów i lądowań. Rejs z Malty, spodziewany o 14.45, przekierowano na Lotnisko Chopina. Zapewniono, że służby lotniskowe zabezpieczyły miejsce zdarzenia i rozpoczęły usuwanie samolotu z drogi startowej.

Samolot usunięty z pasa startowego

W kolejnym komunikacie przed godziną 16 lotnisko poinformowało, że samolot szkoleniowy został już usunięty z drogi startowej. Po godzinie 16.30 port przekazał informację o przywróceniu operacji lotniczych.

"Samolot szkoleniowy PA30 został usunięty z drogi startowej, a służby lotniskowe zakończyły działania związane z zabezpieczeniem i uporządkowaniem miejsca zdarzenia" - napisano. "Lotnisko Warszawa/Modlin działa już normalnie i jest gotowe do dalszej obsługi pasażerów oraz przewoźników" - podsumowano.

PA30 - lekki samolot dwusilnikowy

PA30 to popularny, amerykański, lekki samolot dwusilnikowy. Powstał jako rozwinięcie jednosilnikowej wersji maszyny.