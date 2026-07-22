Okolice Nietrzeźwa nastolatka przewoziła hulajnogą pasażerkę Oprac. Katarzyna Kędra |

Ekspertka ruchu drogowego o kwestii ubezpieczenia hulajnóg elektrycznych

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W piątek policyjny patrol zauważył dziewczynę jadącą drogą dla rowerów i przewożącą drugą osobę. Policjanci zatrzymali ją na ulicy Marszałkowskiej.

"Podczas kontroli nastolatka zachowywała się irracjonalnie, podała dane innej osoby i odmówiła powiadomienia swoich rodziców. Zamiast tego próbowała skontaktować się ze znajomymi, twierdząc, że są jej opiekunami. W związku z zaistniałą sytuacją 16‑latka została przewieziona do Komendy Powiatowej Policji w Mławie, gdzie przybyli powiadomieni przez funkcjonariuszy rodzice" - poinformowała rzeczniczka mławskiej policji aspirant sztabowy Anna Pawłowska.

16-latka przewoziła na hulajnodze pasażerkę i była nietrzeźwa

Miała prawie promil

Jak dodała policjantka, w obecności rodziców przeprowadzono badanie stanu trzeźwości, które wykazało prawie promil alkoholu w organizmie nastolatki.

"Po wykonaniu niezbędnych czynności mieszkanka powiatu mławskiego została przekazana pod opiekę rodziców. Sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Mławie - Wydział Rodzinny i Nieletnich" - podsumowała rzeczniczka.