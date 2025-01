Kilkumetrowe kłęby ognia

Mława Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło we wtorek o godzinie 21. Ochotnicza Straż Pożarna w Szreńsku interweniowała do pożaru ciągnika siodłowego oraz naczepy w miejscowości Ługi w gminie Szreńsk.

"Na szczęście w środku nie było nikogo, zestaw stał zaparkowany. Trwa ustalanie przyczyny pożaru" - przekazali strażacy.

Pożar ciągnika pod Mławą Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Szreńsku

Na miejscu pracowały trzy jednostki: z OSP w Szreńsku, Straż Pożarna w Mławie i OSP KSRG Bieżuń oraz policja.