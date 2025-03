Kierowca samochodu wjechał w trzyosobową rodzinę Źródło: TVN24

Przed sądem w Lipsku (Mazowieckie) stanął 25-latek, który wjechał samochodem w rodzinę idącą poboczem drogi. W wypadku zginął ojciec i jego 15-letnia córka. Sprawcy grozi od pół roku do ośmiu lat więzienia.

W poniedziałek w Sądzie Rejonowym w Lipsku rozpoczął się proces w sprawie wypadku z lutego 2024 roku w Woli Soleckiej Drugiej w pow. lipskim.

Podczas pierwszej rozprawy odczytany został akt oskarżenia.

- Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Z protokołu rozprawy wynika, że przeprosił rodzinę pokrzywdzonych listownie przed procesem. Także na rozprawie wyraził żal za popełnienie czynu – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

Jechał za szybko

Wypadek wydarzył się w godzinach wieczornych. Z ustaleń śledczych wynika, że 52-letni mężczyzna i jego 45-letnia żona, nauczyciele miejscowej szkoły, wyszli wraz z 15-letnią córką na wieczorny spacer. W pewnym momencie w idącą poboczem rodzinę z impetem wjechała mazda 6.

Wskutek doznanych urazów śmierć na miejscu poniósł mężczyzna uczestniczący w wypadku. Trzy dni później w szpitalu zmarła jego 15-letnia córka. Trzecia piesza doznała licznych obrażeń skutkujących ciężką, długotrwałą chorobą.

Do wypadku doszło w terenie zabudowanym, w miejscu dobrze oświetlonym. Jedna z osób miała kamizelkę odblaskową. Śledczy ustali, że kierujący samochodem student jechał za szybko. W miejscu, w którym doszło do wypadku, obowiązywała prędkość do 40 km/h, tymczasem on poruszał się z prędkością prawie dwa razy większą (od 76 do 80 km/h).

Zdaniem prokuratury kierowca nie zachował szczególnej ostrożności i niewłaściwie obserwował drogę na jej prostym odcinku, przez co podczas manewru zmiany kierunku jazdy wjechał na lewe pobocze drogi i w pieszych.

Do tragicznego wypadku doszło koło Lipska na Mazowszu

Śledczy: Nie podjął manewrów pozwalających na uniknięcie potrącenia

Śledczy zwrócili uwagę, że kierujący mazdą nie podjął manewrów pozwalających na uniknięcie potrącenia pieszych.

- W ocenie biegłych mogło wynikać to z nieprawidłowo prowadzonej obserwacji drogi i jej bezpośrednich okolic. Być może mężczyzna zasnął za kierownicą, co trudno jednak potwierdzić – przekazali.

Oskarżony Dawid Ś. był trzeźwy. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełniania zarzuconego mu czynu i wyjaśnił, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia – informowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.

Wobec 25-latka zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20 tys. zł i dozoru policji. Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju. Za spowodowanie wypadku grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.