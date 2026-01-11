Kulig zakończył się tragedią. 25-latek uderzył w drzewo, zginął

Tragiczny finał kuligu Źródło: TVN24

- Policja otrzymała zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu o w sobotę godzinie 23.14. W miejscowości Grzebowilk, przy ulicy Kościelnej, na drodze leśnej grupa osób zorganizowała kulig. Kierujący nissanem 24-latek ciągnął za pojazdem dwa worki, na których było łącznie pięć osób. Na jednym worku znajdowały się dwie kobiety, na drugim - trzech mężczyzn - mówi nam podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

- W trakcie manewru skrętu w lewo siedzący na końcu 25-latek spadł z worka i uderzył w drzewo. Pomimo podjętej przez służby reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Zmarł - dodaje policjant.

Kierujący nissanem był trzeźwy, został zatrzymany. - Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok - uzupełnia podkom. Rafał Markiewicz.

Starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim precyzuje, że w kuligu jechały kobiety w wieku 25 i 23 lat oraz mężczyźni w wieku 25, 24 i 27 lat. - Wszyscy uczestnicy kuligu byli trzeźwi, a kierowca nissana miał uprawnienia do kierowania pojazdami - dodaje.

Na miejscu działała grupa dochodzeniowo-śledcza, pracował też prokurator.