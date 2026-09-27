Mazowieckie
Spłoszony koń wbiegł w grupę osób, dwie trafiły do szpitala
- Stało się to podczas Regionalnego Święta Hodowców Koni. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle się spłoszył i wbiegł w grupę osób - poinformowała komisarz Małgorzata Pychner, oficer prasowa policji w Garwolinie.
Cztery osoby zostały poszkodowane. Dwie trafiły do szpitala, w tym dziecko. 37-letni woźnica był trzeźwy.
- Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia - dodała policjantka.
Źródło: tvnwarszawa.pl