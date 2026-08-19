GARWOLIN Bosy czterolatek błąkał się przy drodze ekspresowej Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wydłużenie zasiłku opiekuńczego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Garwolin

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W minionym tygodniu, 11 sierpnia, po godzinie 19 do policjantów z Garwolina trafiło niepokojące zgłoszenie.

"Świadek poinformował, że drogą serwisową z Górzna w kierunku Łaskarzewa idzie mały chłopczyk. Dziecko bez opieki osoby dorosłej na boso, błąkało się w pobliżu drogi ekspresowej S17 i znajdującego się w okolicy lasku" - opisała kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Na miejsce pojechali policjanci i znaleźli chłopca - "nie potrafił powiedzieć, gdzie mieszka, jak się nazywa i gdzie są jego bliscy" - przekazała Pychner.

Funkcjonariusze zaopiekowali się maluchem. Pokazali mu radiowóz, włączyli sygnały. Chcieli w ten sposób odwrócić jego uwagę i uspokoić. Równolegle sprawdzali, czy do komendy nie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu dziecka. Policjanci zaczęli też pytać mieszkańców, czy ktoś rozpoznaje chłopca.

Czterolatkiem zaopiekowali się policjanci Źródło zdjęcia: KPP Garwolin

"Nie zauważyła, że syn sam wyszedł z domu"

Dopiero po ponad godzinie poszukiwań nastąpił przełom i trafili pod właściwy adres. Tam zastali matkę dziecka.

"Kobieta była trzeźwa. Powiedziała, że nie zauważyła, że syn sam wyszedł z domu. Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy nie zorientowała się, że go nie ma" - poinformowała Pychner. I dodała, że na szczęście chłopcu nic się nie stało.

O zdarzeniu policjanci powiadomili sąd rodzinny, który zbada sytuację dziecka.

Odnosząc się do tej sprawy podkreślili, że kluczową rolę odegrał tu świadek, który nie pozostał obojętny, widząc spacerujące po drodze dziecko. "Gdyby osoby postronne zlekceważyły sytuację, finał mógłby być tragiczny. Apelujemy do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Nawet chwila nieuwagi może być bardzo niebezpieczna dla małego dziecka" - podkreślili.