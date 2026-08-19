Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
GARWOLIN

Bosy czterolatek błąkał się przy drodze ekspresowej

|
Czterolatkiem zaopiekowali się policjanci
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wydłużenie zasiłku opiekuńczego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Garwolin
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Czterolatek błąkał się boso przy drodze ekspresowej, w powiecie garwolińskim. Dzięki reakcji świadka, dzieckiem zaopiekowali się policjanci. Okazało się, że matka nie zauważyła zniknięcia syna. O sprawie został powiadomiony sąd rodzinny.

W minionym tygodniu, 11 sierpnia, po godzinie 19 do policjantów z Garwolina trafiło niepokojące zgłoszenie.

"Świadek poinformował, że drogą serwisową z Górzna w kierunku Łaskarzewa idzie mały chłopczyk. Dziecko bez opieki osoby dorosłej na boso, błąkało się w pobliżu drogi ekspresowej S17 i znajdującego się w okolicy lasku" - opisała kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Na miejsce pojechali policjanci i znaleźli chłopca - "nie potrafił powiedzieć, gdzie mieszka, jak się nazywa i gdzie są jego bliscy" - przekazała Pychner.

Funkcjonariusze zaopiekowali się maluchem. Pokazali mu radiowóz, włączyli sygnały. Chcieli w ten sposób odwrócić jego uwagę i uspokoić. Równolegle sprawdzali, czy do komendy nie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu dziecka. Policjanci zaczęli też pytać mieszkańców, czy ktoś rozpoznaje chłopca.

Czterolatkiem zaopiekowali się policjanci
Czterolatkiem zaopiekowali się policjanci
Źródło zdjęcia: KPP Garwolin

"Nie zauważyła, że syn sam wyszedł z domu"

Dopiero po ponad godzinie poszukiwań nastąpił przełom i trafili pod właściwy adres. Tam zastali matkę dziecka.

"Kobieta była trzeźwa. Powiedziała, że nie zauważyła, że syn sam wyszedł z domu. Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy nie zorientowała się, że go nie ma" - poinformowała Pychner. I dodała, że na szczęście chłopcu nic się nie stało.

O zdarzeniu policjanci powiadomili sąd rodzinny, który zbada sytuację dziecka.

Odnosząc się do tej sprawy podkreślili, że kluczową rolę odegrał tu świadek, który nie pozostał obojętny, widząc spacerujące po drodze dziecko. "Gdyby osoby postronne zlekceważyły sytuację, finał mógłby być tragiczny. Apelujemy do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Nawet chwila nieuwagi może być bardzo niebezpieczna dla małego dziecka" - podkreślili.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Udostępnij:
Tagi:
dzieckoPolicjaSąd Rodzinny
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wanda Traczyk-Stawska
"Była człowiekiem, który reagował na zło w każdym wydaniu"
Śródmieście
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
14-latek ranny przy rozładunku drewna, zabrał go śmigłowiec LPR
Okolice
Youtuber Stuart K.-B., znany jako Stuu opuszcza Prokuraturę Okręgową w Warszawie
Stuu przesłuchany w sprawie Pandora Gate. Usłyszał zarzuty
Śródmieście
Wypadek w Dąbrówce
Nie miała prawa jazdy, uderzyła autem w drzewo. Nie żyje jej czteroletnia córka. Zarzut
Okolice
Wanda Traczyk-Stawska z prezydentem Rafałem Trzaskowskim
"Bohaterka, która nie lubiła, gdy używano wobec niej tego słowa"
Śródmieście
Koń z opaską na języku, Tor Służewiec, Gala Derby, 5 lipca 2026 roku
Język nie związany, a "zapięty". "Absurd sprowadzania zakazu do nazwy techniki"
Martyna Sokołowska
Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
"Przez całe życie walczyła o innych, o słabszych"
Śródmieście
Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
"Żegnaj, Bohaterko". Tusk przywołał słowa Traczyk-Stawskiej
Śródmieście
Wypadek na trasie S8 pod Wyszkowem
Karambol. Strażacy wycinali dach auta, by wydostać rannego
Okolice
33-latek został zatrzymany
Pijany spowodował trzy kolizje. Nie miał prawa jazdy, zostanie deportowany
Okolice
Policjanci zatrzymali trzy osoby
Przechwytywali sygnał, otwierali auta, okradali
Wola
Wanda Traczyk-Stawska
Wspomnienie Wandy Traczyk-Stawskiej. Te słowa pozostaną w pamięci
TVN24
Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat
"Odeszła nasza Bohaterka"
TVN24
Nastolatkowie na motorowerach nie mieli uprawnień
Zagrażali przechodniom. Nagrał nastolatków na motorowerach, odpowiedzą przed sądem
Okolice
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Dwie firmy chcą montować odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego
Śródmieście
Jeżozwierz spacerował ulicą Kaliny Jędrusik
"Cały czas jest o krok przed nami". Szukają trzeciego jeżozwierza
Bemowo
Na Woli znaleziono niewybuchy
Wykopali sześć dużych pocisków. Ulica była zamknięta
Wola
Warszawa, panorama Warszawy, skylina
Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w warszawskim mieszkaniu
Mokotów
Zalana zajezdnia autobusowa w Klaudynie
"Woda zaczęła się wlewać do zaparkowanych autobusów"
Okolice
Otwoccy żydzi czekajacy na pociąg do Treblinki
Upamiętnią ofiary zagłady gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie
Okolice
Strażnicy miejscy dostrzegli dziecko na parapecie (zdjęcie ilustracyjne)
Zmroziło ich, gdy spojrzeli w górę
Wola
Krystyna Kodymowska "Stokrotka"
Pomagała rannym w Powstaniu Warszawskim. Zmarła Krystyna Kodymowska "Stokrotka"
Śródmieście
Urząd dzielnicy
Ponad dwie godziny w kolejce, by zastrzec PESEL. Ratusz reaguje
Śródmieście
Wypadek na Południowej Obwodnicy Warszawy (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił kobietę, zostawił ją na poboczu. Apel policji
Okolice
Zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy w Skrzeszewie
Wybił szybę, uciekał i groził. Nietrzeźwy instruktor sztuk walki zatrzymany
Okolice
Działka na skrzyżowaniu alei Wilanowskiej i Pohoskiego
Tu ma powstać 11-piętrowy blok. "Deweloper zabiera nam całą prywatność"
Dariusz Gałązka, Klemens Leczkowski
Burza, Warszawa
Skutki burz na Mazowszu, ponad 70 interwencji strażaków
Okolice
Patrol wodny pułtuskiej policji
Przepływali pod mostem, gdy poczuli podejrzany zapach
Okolice
Luksusowe zakupy w Dubaju skończyły się problemami na lotnisku w Polsce
Przylecieli z Dubaju, "zapomnieli" zgłosić luksusowe zakupy
Włochy
Włamanie do kwiatomatu w Płońsku
Ukradł bukiet z kwiatomatu. Grozi mu ponad 20 lat więzienia
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki