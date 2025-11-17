Dwie godziny, trzy wypadki, trzy osoby nie żyją

Do jednego ze zdarzeń doszło w powiecie płockim Źródło: Google Earth

Do tragicznego zdarzenia doszło około godz. 16.40 w Drobinie (powiat płockim) na krajowej "10".

"34-letni kierujący audi na prostym odcinku drogi w obszarze zabudowanym, nieoświetlonym, potrącił kobietę lat 46, która pomimo reanimacji zmarła" - czytamy we wpisie.

"Droga krajowa jest zablokowana. Zalecany objazd przez Koziebrody lub Bielsk. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 22. Na miejscu pracują policjanci" - podsumowano.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku.

W wypadku na krajowej "10" zginęła kobieta Źródło: OSP Drobin
Tragiczny wypadek na dk 10 Źródło: KWP zs. w Radomiu

Zginęła 84-latka

Do tragicznego wypadku doszło też w poniedziałek w miejscowości Kamianki Lackie (powiat siedlecki).

"Około godziny 16.30 36-letni kierujący skodą na prostym odcinku drogi gminnej w obszarze zabudowanym, oświetlonym, potrącił kobietę w wieku 84 lat. Zginęła na miejscu" - podała mazowiecka policja.

Kierowca był trzeźwy. Na miejscu pracują służby.

Policja apeluje o ostrożność i noszenie elementów odblaskowych.

#wypadek w m. Kamianki Lackie godz. 16.30 kierujący Skoda Octawia lat 36 (trzeźwy) na prostym odcinku drogi gminnej w obszarze zabudowanym, oświetlonym, potrącil kobietę lat 84, która zginęła na miejscu.

Zginął pieszy

Po 18 w Wólce Mińskiej (Mazowieckie) doszło do potrącenia około 40-letniego mężczyzny. Mimo wysiłków strażaków i zespołu pogotowia ratunkowego, jego życia nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło na ulicy Mińskiej. - O 18.26 otrzymaliśmy zgłoszenie o potrąceniu pieszego. Po dojeździe na miejsce przystąpiliśmy do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, nie udało się go uratować - przekazał nam po godzinie 19 młodszy brygadier Kamil Płochocki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Strażak podkreślił, że to droga gminna. Na miejscu pracuje policja.

