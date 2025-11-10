Pożar domu jednorodzinnego

Pożar domu w miejscowości Dąbrówka Źródło: ogn. Mateusz Pisarek, mł.ogn. Mateusz Górski Pożar domu w miejscowości Dąbrówka Źródło: ogn. Mateusz Pisarek, mł.ogn. Mateusz Górski Pożar domu w miejscowości Dąbrówka Źródło: ogn. Mateusz Pisarek, mł.ogn. Mateusz Górski

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbrówka, położonej w powiecie wołomińskim.

Na miejsce skierowano siedem zastępów straży pożarnej. Swoje działania prowadzi też policja. Obecny jest również zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie energetyczne.

Na zdjęciach zamieszczonych przez strażaków widać, że pożar objął dach parterowego domu z poddaszem. Największe zniszczenia są widoczne na szczycie dachu. Na potrzeby akcji gaśniczej dachówka w wielu miejscach została zerwana.

Policjanci po godzinie 4 otrzymali zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego. - W wyniku zdarzenia nie ujawniono osób poszkodowanych. Ustalane są przyczyny i okoliczności zdarzenia – poinformowała aspirant Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

