Policja zatrzymała 13-latka. Jechał rowerem górskim z silnikiem spalinowym

Funkcjonariusze ustalili, że pojazd nie ma odpowiedniego oświetlenia, nie został dopuszczony do ruchu i nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC. Natomiast 13-latek nie miał kasku oraz wymaganych uprawnień do kierowania tego typu jednośladem.

"Nastolatek został przekazany pod opiekę rodziców, a sprawą jego nieodpowiedzialnego zachowania zajmie się teraz sąd rodzinny" - przekazała w komunikacie mł. asp. Karolina Mendyk z Komendy Powiatowej w Lipsku. Pojazd został odholowany na policyjny parking.

13-latek jechał na rowerze z silnikiem spalinowym Źródło: KPP w Lipsku

Apel policji do rodziców

Policjantka przypomniała, że bezpieczeństwo dzieci zależy przede wszystkim od odpowiedzialności dorosłych. Zaapelowała do rodziców przykładanie szczególnej uwagi na to, jak i czym poruszają się dzieci.

"Rower z zamontowanym silnikiem spalinowym to pojazd mechaniczny, którego prowadzenie wymaga posiadania stosownych uprawnień. Brak wiedzy o obowiązujących przepisach oraz nadzoru ze strony dorosłych może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, a przede wszystkim zagrażać zdrowiu i życiu nieletnich" - podsumowała mł. asp. Mendyk.