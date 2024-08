Strzały na szkolnym boisku. Czterej mężczyźni usłyszeli zarzuty, nikt nie stanie przed sądem

- Śledztwo zostało umorzone - powiedział nam Piotr Tyszka, zastępca Prokuratora Rejonowego w Ciechanowie. Dlaczego? Jak tłumaczy nam prokurator, żaden z czterech zatrzymanych mężczyzn nie przyznał się do winy. - Nie było możliwości ustalenia, kto oddał strzały. Nie pozwoliły na to również inne dowody - dodał.

Niegroźne rany u dwóch osób

Zgłoszenie z jednej ze szkół średnich w Ciechanowie o tym, że na terenie boiska doszło prawdopodobnie do ostrzelania uczniów wpłynęło do tamtejszej Komendy Powiatowej Policji we wrześniu 2023 roku. Uczniowie, którzy przebywali na terenie szkoły usłyszeli odgłosy przypominające strzały. Dwie osoby, 15-letni chłopiec i 16-letnia dziewczynka, zostali niegroźnie zranieni.