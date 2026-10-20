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Okolice

Jechali na dializy, trzy osoby zginęły. Kierowca oskarżony

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Wypadek w miejscowości Chyliny
Tragiczny wypadek w miejscowości Chyliny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka
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Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego w Chylinach, w powiecie przasnyskim. Zginęły trzy osoby w wieku 40, 49 i 65 lat. Do Sądu Rejonowego w Przasnyszu skierowano przeciwko 38-letniemu Robertowi F. akt oskarżenia.

W połowie lipca prowadząca śledztwo Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy i opinię biegłego, zarzuciła Robertowi F. umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślne spowodowanie wypadku.

Wypadek w miejscowości Chyliny
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wypadek w miejscowości Chyliny
Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wypadek w miejscowości Chyliny
Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wypadek w miejscowości Chyliny
Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka

Nie ominął ciężarówki

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz wskazała, że w miejscu, w którym doszło do wypadku, obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę. Tymczasem z ustaleń prokuratury wynika, że Robert F. jechał z prędkością o 46 kilometrów na godzinę większą od dozwolonej.

- Na prostym odcinku drogi nie zareagował na stojący częściowo na prawym pasie ruchu samochód ciężarowy marki Volvo z naczepą i nie podjął manewru ominięcia, mimo że dysponował odcinkiem drogi pozwalającym na wykonanie tego manewru, w sposób bezpieczny nawet przy prędkości, z jaką się poruszał - powiedziała Łukasiewicz.

Śledczy ustalili, że kierowca Opla znajdował się po użyciu substancji psychotropowych, a badania fizykochemiczne krwi wykazały stężenie substancji w ilości odpowiadającej od 0,2 do 0,5 promila alkoholu.

Robert F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. - Śledczym powiedział, że nie pamięta dokładnie przebiegu wypadku. Podał też w wątpliwość prędkość kierowanego przez siebie pojazdu wskazaną w opinii biegłego - dodała prokurator Łukasiewicz.

Jechali na dializy, zginęli

Do wypadku doszło 2 lutego w miejscowości Chyliny pomiędzy Szelkowem a Makowem Mazowieckim. Oplem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami jechało na dializy do szpitala w Makowie Mazowieckim troje pacjentów: dwie kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz 49-letni mężczyzna.

Kierowca busa uderzył w ciągnik siodłowy z naczepą, który stał częściowo na utwardzonym prawym poboczu, a częściowo na prawym pasie jezdni. 38-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie do przydrożnego rowu. W wyniku tego pasażerowie Opla na skutek odniesionych obrażeń zginęli na miejscu.

Pojazd, w który uderzył Opel, dwie godziny wcześniej uległ awarii. Kierowca zostawił go i udał się do domu.

§1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Artykuł 177 Kodeksu karnego
Źródło: tvnwarszawa.pl/PAP
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieProkuratura
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