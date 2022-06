Budują nowy tor Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Pociągi nie dojeżdżają do Milanówka

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że rozpoczynają się prace budowlane przy budowie drugiego toru linii kolejowej Podkowa Leśna - Grodzisk Mazowiecki. W związku z tym od 27 czerwca do 3 lipca wprowadzone zostają ograniczenia ruchu pociągów i specjalny rozkład jazdy. Ruch został wyłączony na odcinku od stacji Podkowa Leśna Główna do przystanku Milanówek Grudów. Oznacza to, że pociągi nie docierają do Milanówka.