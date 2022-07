Mandaty na 15 tysięcy złotych w kilka godzin i apel o rozwagę na przejazdach kolejowych

Jak podkreśliła Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, przejazdy kolejowe są miejscami niebezpiecznymi ze względu na to, że niezastosowanie się do obowiązujacych tam przepisów może doprowadzić do tragedii. - Z tego względu policjanci piaseczyńskiej drogówki monitorują takie miejsca i surowo karzą tych, którzy wykazują się brakiem rozsądku - zaznaczyła.