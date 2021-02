Małe dziecko wieźli na półce, za zagłówkami. "Pomyślałem, że to wariaci"

Zawiadomił policję

Na nagraniu widać sytuację zarejestrowaną w rejonie skrzyżowania alei Józefa Piłsudskiego i ulicy Szwoleżerów w Ząbkach. Samochody jadą w kierunku Marsa. - Dziecko widziałem tak długo, jak widać na nagraniu. Niedługo potem skręciłem w prawo, w ulicę Powstańców. Jednak po przejechaniu około kilometra zawróciłem, próbowałem go dogonić. Chciałem zawiadomić policję i naprowadzić na tego kierowcę, niestety już go nie było. Nagranie wysłałem na stop agresji drogowej – powiedział autor nagrania.

Jak dodał, sytuacja wydała mu się absurdalna. - Pomyślałem, że to wariaci. Moje zdziwienie było tym większe, że wiozłem własne dzieci. Chłopca i dziewczynkę. Chłopiec w podobnym wieku do tego widocznego na nagraniu. Oboje spali, bezpiecznie zapięci w fotelikach. Do głowy by mi nie wpadło, by tak przewozić dzieci. Nagranie przesłałem, by przestrzec innych kierowców i rodziców – podkreślił.