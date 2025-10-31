Z nożem na sąsiada

Mężczyzna trafił do aresztu Źródło: Policja

"Kiedy do komisariatu w Wawrze wpłynęło zawiadomienie o rozboju. Policjanci znali wskazanego podejrzanego, w przeszłości podejmowali wobec niego interwencje. 38-latek miał zaatakować swojego sąsiada nożem i ukraść mu gotówkę. Patrolowcy bardzo szybko dotarli do mężczyzny i go zatrzymali" - podała podinsp. Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy.

Zgromadzony przez śledczych obszerny materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia 38-latkowi zarzutu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia "w zbiegu z lekkim uszkodzeniem ciała".

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt wobec podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga-Południe.