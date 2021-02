Trzaskowski odebrał Soszyńskiemu nadzór nad drogami

Nowe zadania Olszewskiego

Hamulcowy zmian

Dotychczas BPMiT nadzorował wiceprezydent Robert Soszyński. W oczach aktywistów miejskich uchodził on za hamulcowego projektów zmierzających do poprawy sytuacji pieszych i rowerzystów. Zwłaszcza stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zarzucało mu opieszałość we wdrażaniu zmian i krytykowało go za podejście, które - ich zdaniem - hołduje komfortowi kierowców, a nadrzędnym celem jest przepustowość. Koronnym dowodem mają tu być projekty zmian na Kondratowicza czy przejść dla pieszych wokół ronda Dmowskiego, które na długie miesiące utknęły w Biurze Mobilności, gdzie oficjalnie były "konsultowane i analizowane".

Człowiek Kierwińskiego

Zdaniem "Gazety Stołecznej", która w czwartek rano opisała zmiany w ratuszu, może za nimi stać chęć Trzaskowskiego do zwiększenia autonomii w strukturach Platformy Obywatelskiej. W tekście wskazano, że wiceprezydent Soszyński był osobą wyznaczoną do ratusza przez sekretarza generalnego PO Marcina Kierwińskiego.

"Okrojenie jego kompetencji i wzmocnienie Olszewskiego, który nie należy do partii, to kolejny ruch Trzaskowskiego dystansujący go od Platformy. Jesienią, po zdymisjonowaniu wiceprezydenta Pawła Rabieja, odrzucił propozycję partii, by na to stanowisko wywindować Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL. Trzaskowski dał ten fotel Aldonie Machnowskiej, swojej bliskiej współpracowniczce. Kolejna roszada w ratuszu może więc świadczyć o tym, że ekipa Trzaskowskiego powoli szykuje się już do kolejnych wyborów" - spekuluje "Stołeczna".