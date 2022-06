Zastrzyk gotówki dla Tramwajów Warszawskich - na inwestycje i tabor. Ale trasa na Gocław dopiero za kilka lat

1 miliard 246 milionów złotych mają otrzymać Tramwaje Warszawskie z budżetu miasta na inwestycje oraz pokrycie kosztów zakupu nowego taboru. Na liście inwestycyjnej znalazły się kolejne odcinki trasy z Woli do Wilanowa, trasa na Gocław i tory wzdłuż Modlińskiej. Wszystko w perspektywie najbliższych ośmiu lat.

Ambitny plan siedmioletni

W 2025 roku spółka planuje przeznaczyć otrzymane 105 milionów na dalszą rozbudowę magistrali tramwajowej, która w przyszłości połączy Wolę z Wilanowem . - Przewidujemy wtedy prace na odcinku od Grójeckiej do Dworca Zachodniego, a także wzdłuż Rakowieckiej - zapowiada Dutkiewicz. Kolejne 50 milionów będzie przeznaczone na część etapowanej modernizacji trasy od placu Zawiszy do ronda Żaba. Spółka planuje przebudowę torowisk, sieci trakcyjnej oraz przystanków, które w niektórych przypadkach będą przenoszone. Zakończenie prac na całym 13-kilometrowym odcinku planowane jest na 2032 rok.

W 2027 roku TW otrzymają 40 milionów na etapowany remont trasy wzdłuż alei Jana Pawła II i Broniewskiego, od alei "Solidarności" do pętli Piaski. Ale zakończenie robót zaplanowano dopiero na 2031 rok.

W 2028 roku spółka otrzyma 20 milionów na kontynuację remontu w alei Jana Pawła II, 20 milionów na budowę trasy wilanowskiej – wzdłuż Pola Mokotowskiego , 10 milionów na przedłużenie torów z pętli Winnica bliżej skrzyżowania ulic Światowida i Modlińskiej. Do planów inwestycyjnych spółki wraca też linia tramwajowa na Gocław, ale 45 milionów złotych na ten cel zarezerwowano dopiero na 2028 rok.

Trasa na Gocław - projekt opóźniony

Potem miasto ogłosiło, że rozpoczyna przygotowania do budowy trzeciej linii metra ze stacji Stadion Narodowy na Gocław, co stawia pod znakiem zapytania tramwaj w tej części miasta.

Przebieg przyszłej trzeciej linii metra ostro krytykowali aktywiści ruchów miejskich. Ich zdaniem jest "forsowany na siłę", a szybszą podróż z Pragi Południe do centrum może zapewnić właśnie tramwaj. Po publikacji studium technicznego dla trzeciej linii metra, aktywiści stwierdzili że podziemna kolej to ostateczny gwóźdź do trumny dla planowanego tramwaju. Ratusz odpowiedział, że z budowy nie rezygnuje. Zapowiadano też, że "cały komplet decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych ma być gotowy w 2022 roku".