Eskorta na dwa radiowozy w walentynki. Pomogli przyszłej mamie dotrzeć do szpitala

Liczyła się każda sekunda, żeby jak najszybciej pokonać zatłoczone ulice i dowieźć rodzącą kobietę do szpitala. Jej mąż poprosił o wsparcie dyżurnego miasta. Wtedy na pomoc małżeństwu ruszyli policjanci.

Po telefonie do służb dwie załogi policji z Ursynowa i Mokotowa zostały skierowane na róg Puławskiej i Bogatki. - Tam policjanci zauważyli szare bmw, którym zdenerwowany kierowca próbował przewieźć swoją rodzącą żonę do szpitala przy ulicy Madalińskiego. Przy takim natężeniu ruchu najprawdopodobniej by nie zdążyli - relacjonuje Robert Koniuszy, oficer prasowy mokotowskiej policji.