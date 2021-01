W Szpitalu Południowym będą szczepić na COVID-19

- Aby zapewnić mieszkańcom jak najszerszy dostęp do punktów szczepień, wystąpiliśmy o możliwość zorganizowania takiej placówki w Szpitalu Południowym. Właśnie otrzymaliśmy zgodę na uruchomienie punktu, w którym już od 25 stycznia warszawscy seniorzy będą mogli się szczepić przeciw COVID-19 - przekazała cytowana w komunikacie prasowym wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

"3,9 tysiąca zarejestrowanych"

Jak informuje ratusz, w budynku szpitala przy ulicy Witolda Pileckiego 99 zostanie wydzielona strefa do rejestracji pacjentów na szczepienia, poczekalnia i szatnia. Mają odbywać się w specjalnie przygotowanym punkcie, zlokalizowanym w budynku A, od strony ulicy Pileckiego. Wejście dla pacjentów ma być czytelnie oznaczone.

Kaznowska przekazała, że szczepienia będą realizowane w przychodni przyszpitalnej zgodnie z przyjętymi procedurami i przepisami. - Obecnie na szczepienia w punkcie, który zostanie uruchomiony w Szpitalu Południowym, zrejestrowało się ponad 3,9 tys. osób. Liczymy, że rząd zwiększy limity dostaw szczepionek do punktów szczepień – obecny limit 30 dawek szczepionek na tydzień dla każdego punktu szczepień jest daleki od oczekiwań jak powinien być realizowany Narodowy Program Szczepień - twierdzi wiceprezydent stolicy i wylicza, że przy takim nadziale dawek, szczepienie zarejestrowanych tylko w Szpitalu Południowym osób trwałoby sześć lat.

Kiedy przyjęcie pacjentów?

Jak wynika z zapowiedzi urzędu miasta, docelowo Szpital Południowy jako tymczasowa lecznica dla pacjentów chorych na COVID-19 ma być gotowa w połowie lutego. Ratusz przypomina, że część wyposażenia do pomieszczeń szpitala została już zakupiona.. Zakupiona została również część sprzętu medycznego – do placówki trafiły dwa tomografy, a szpital czeka także na sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych przeznaczony do leczenia pacjentów z COVID-19. Prowadzona jest też rekrutacja pracowników. W celu zapewnienia opieki pacjentom i funkcjonowania placówki potrzeba 140 osób personelu, w tym m.in. ponad 30 lekarzy, blisko 50 pielęgniarek, 26 ratowników i 20 opiekunów medycznych.