Ratusz: w warszawskich szkołach może brakować nawet dwóch tysięcy nauczycieli

Wyjaśnia też, że są to wstępne szacunki, bo rekrutacja i przygotowania do nowego roku szkolnego wciąż trwają. Liczba wakatów będzie się jeszcze zmieniać w najbliższym czasie. Ostateczne dane będą dostępne, gdy dyrektorzy warszawskich placówek przygotują wrześniowe arkusze organizacyjne.

- Widzimy na pewno, że wakatów jest więcej niż w ubiegłym roku. Porównania są jednak trudne, bo w szkołach ponadpodstawowych wciąż były dwa osobne ciągi nauczania: ostatnie klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego po gimnazjum oraz pierwsze klasy czteroletniego liceum po ośmioletniej szkole podstawowej. Oczywiście czteroletni ciąg nauki wymaga więcej nauczycieli, a ponadto kolejne trafiające do szkół ponadpodstawowych roczniki w Warszawie są coraz liczniejsze, więc wymagają większej liczby kadry do nauczania - wskazuje wiceprezydent.

Zachęty finansowe nie pomagają

Ratusz próbuje przyciągnąć nowych pracowników szkół zachętami finansowymi. Trzy lata temu do tysiąca złotych wzrósł dodatek dla dyrektorów i do 380 złotych dla wychowawców (rocznie kosztuje to 31 milionów złotych). W styczniu 2019 roku wprowadzone zostały podwyżki dla nauczycieli stażystów (o 250 złotych) i kontraktowych (o 270 złotych). Wzrosły też dodatki funkcyjne dla opiekunów oddziałów przedszkolnych (średnio o 60 złotych). Miasto finansuje tez dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 600 złotych. Są one - podobnie jak wynagrodzenia nauczycieli ogółem - najwyższe w Polsce. Mimo to, zwłaszcza młodym osobom tuż po studiach, bardziej opłaca się praca w korporacjach.