Wszedł do sklepu, uderzył sprzedawcę, zabrał gotówkę i papierosy

Ursynowscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o rozbój w sklepie spożywczym. Zginęło tysiąc złotych w gotówce oraz papierosy warte 400 złotych. 19-latkowi grozi mu 12 lat więzienia.

Ursynowscy policjanci otrzymali informację o rozboju w jednym z punktów handlowych przy ulicy Romera.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że około godz. 22.30 do sklepu spożywczego wszedł młody mężczyzna, który od razu skierował się do pracownika sklepu. Uderzył go ręką w twarz, doprowadzając go, do stanu nieprzytomności. Po czym otworzył kasę, z której zabrał gotówkę o wartości ponad 1 000 złotych oraz papierosy" - informuje w komunikacie prasowym Iwona Kijowska z mokotowskiej policji. Jak dodaje, z ukradzionym towarem mężczyzna wybiegł ze sklepu.

Grozi mu 12 lat więzienia

Sprawą zajęli się policjanci z ursynowskiego komisariatu. "Kryminalni dotarli do jednego z mieszkań w Wawrze, w którym ukrywał się 19-latek. W trakcie zatrzymania młodego mężczyzny okazało się, że nie tylko jest to strzał w dziesiątkę, ale zgodnie z postanowieniem wydanym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Mokotów, mężczyzna był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu" - przekazuje Kijowska.

Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu policji przy Janowskiego, gdzie spędził noc. Następnie przesłuchany w charakterze podejrzanego usłyszał zarzut rozboju, do którego się przyznał. Kodeks karny za ten czyn przewiduje karę do 12 lat więzienia.

Postępowanie nadzorowane jest przez ursynowską prokuraturę.

