Skody na tory. Umowa na nowe pociągi metra podpisana

Nowe pociągi na obu liniach

- W przetargu z 2010 roku na pociągi Siemens Inspiro zadeklarowany był okres 90 dni. Te pojazdy, na które dziś podpisujemy umowę pozwalają na wydłużenie okresu międzyprzeglądowego do ponad 130 dni - powiedział Lejk. Dla porównania: radzieckiego składy serii 81 przegląd podstawowy muszą przechodzić co 20 godzin.

Jak podał urząd miasta, w pociągach Skody istotnym z punktu widzenia kosztów eksploatacji, jest system odzyskiwania energii. O co chodzi? Podczas hamowania pociągi oddają energię elektryczną do tzw. trzeciej szyny, zaś ruszając wykorzystują ją do rozruchu bez konieczności poboru z sieci zewnętrznej. Będzie to miało wpływ na oszczędności w zużyciu energii.