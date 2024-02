Zrujnowany szalet straszy w Ogrodzie Saskim. Remont? Urzędnicy znaleźli kolejną przeszkodę

Nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach Ogród Saski doczekał się cywilizowanej toalety. Próby wyremontowania starego szaletu od lat nie przyniosły efektu. Teraz urzędnicy znaleźli kolejną przeszkodę w realizacji tego - wydawałoby się - dość prostego zadania.

Diagnoza

Nadzieja

W 2018 roku z niecierpliwością pytałem w tytule: "Ile lat potrzeba na remont toalety?". A architektka Aleksandra Wasilkowska tłumaczyła, dlaczego proces tak się przedłuża. - Projekt, wydawałoby się, malutki - kilka metrów kwadratowych - a dokumentów i technologii jak do dużego budynku. To jest operacja niemal jak przyłączenie do kanalizacji wieżowca. Ale jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić - zapewniała.