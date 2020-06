Wuefista został zawieszony po śmierci studenta. Znów prowadzi zajęcia, ale nie trenuje już podchorążych

"Sporadycznie zdarzały się zasłabnięcia studentów"

Do naszej redakcji dotarły także informacje, że w poprzednich latach podczas takich samych zajęć zasłabło kilku studentów, którzy trafili później do szpitala. Zapytaliśmy o to rzeczniczkę WAT. - We wcześniejszych latach sporadycznie zdarzały się zasłabnięcia studentów podczas zajęć z marszobiegu, jak również innych, które wymagają wysiłku fizycznego. Były to jednostkowe, bardzo rzadkie sytuacje - podkreśliła. Jak dodała, procedury określają, że w sytuacji zasłabnięcia lub urazu zawsze wzywana jest karetka pogotowia. - W zależności od sytuacji, osoba, do której wezwano pomoc medyczną, zabrana jest do szpitala lub zaopatrzona na miejscu - przekazała.