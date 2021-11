Sąd Najwyższy zwrócił skargę nadzwyczajną w sprawie marszu narodowców

Sąd Najwyższy zwrócił do sądu apelacyjnego skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie marszu narodowców. Rzecznik SN Aleksander Stępkowski przekazał, że powodem jest niedochowanie przez sąd apelacyjny "wszystkich wymogów proceduralnych, pozwalających uznać, że sprawie został nadany prawidłowo bieg". W treści skargi wnioskowano o uchylenie decyzji zakazującej rejestracji tego zgromadzenia jako cykliczne.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował w piątek do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną z wnioskiem o uchylenie decyzji sądu zakazującej rejestracji marszu narodowców jako zgromadzenia cyklicznego. Jednocześnie prokurator generalny zawnioskował do sądu apelacyjnego o wstrzymanie tej decyzji, jednak w poniedziałek przed południem poinformowano, że Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił wniosek.

Wieczorem rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski poinformował, że do Sąd Apelacyjny w Warszawie przesłał już akta sprawy dotyczącej statusu marszu. "Nie dochowano jednak przy tym wszystkich wymogów proceduralnych, pozwalających uznać, że sprawie został nadany prawidłowo bieg. Z tego powodu, pełniąca obowiązki Prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewodnicząca Wydziału I tej Izby wydała zarządzenie o zwrocie akt sprawy Sądowi Apelacyjnemu".

Sąd Najwyższy dopatrzył się błędów proceduralnych

Sędzia Stępkowski przypomniał, że "skargę nadzwyczajną wnosi się do SN za pośrednictwem sądu powszechnego, którego orzeczenie zostało zaskarżone". "Sąd powszechny dokonuje stosownych doręczeń wszystkim uczestnikom postępowania, którzy mają prawo do wniesienia odpowiedzi na skargę nadzwyczajną. Dopiero po otrzymaniu potwierdzeń prawidłowego doręczenia i po upływie terminu na wniesienie odpowiedzi, sąd powszechny prawidłowo może nadać bieg sprawie zainicjowanej skargą nadzwyczajną, przesyłając akta sprawy wraz ze skargą i odpowiedziami na nią do SN" - zaznaczył.