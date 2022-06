W weekend zamkną ważne połączenie Górnego i Dolnego Mokotowa

Ulica zyska nową nawierzchnię. Ale zanim się to stanie, kierowców czeka weekend bez tej ważnej ulicy łączącej Dolny i Górny Mokotów.

Idzikowskiego to łącznik między dwoma ważnymi szlakami komunikacyjnymi: ulicami Jana III Sobieskiego i Puławską. To także jedna z dróg umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy Górnym i Dolnym Mokotowem. Drogowcy wyremontują popularny przejazd, ale wcześniej muszą zamknąć ulicę. Dlatego ostrzegają przed utrudnieniami.

Objazd zamkniętego odcinka

Prace zostaną przeprowadzone w weekend. Drogowcy zamkną ulicę Idzikowskiego na odcinku od Puławskiej do Imielińskiej. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku do godz. 4.