Protest po publikacji uzasadnienia wyroku. Pochód dotarł przed siedzibę PiS

Lempart ostrzegała też medyków, którzy będą respektowali zaostrzone przepisy. Jak podkreślała, będzie to momentem, w którym stchórzyli. - Przyszedł czas próby, a przypominamy, że warto być przyzwoitym. Nawet, jak to się nie opłaca. A wam nie opłaca się podlizywanie się tej władzy - stwierdziła.

Jak dodała, dziennikarze często pytają przedstawicielki OSK, dlaczego w trudnym czasie pandemii dochodzi do zmiany przepisów dotyczących prawa do aborcji. - Dziś przyszła mi do głowy taka odpowiedź: bo nie potrafią niczego innego. Na niczym innym się nie znają. Nie mają pojęcia o niczym. Potrafią tylko kraść i kłamać. Nie znają się ochronie zdrowia, nie znają się na edukacji, nie wiedzą, co zrobić z pandemią, w dupie mają przedsiębiorców i ludzi, którzy tracą pracę. Nie nadają się do niczego. A jak ktoś nie nadaje się do niczego, to jest zdolny do wszystkiego - zaznaczyła Lempart.